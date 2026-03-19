裁判離婚要件 研擬放寬

法務部昨（18）日表示，今年度立法計畫共42案，除特留分外，也包含贍養費、離婚、公益信託運作等重大制度改革。其中放寬裁判離婚要件，增訂分居一定期間可為離婚事由；贍養費方面，將修正贍養費請求權要件，不限「無過失一方」才能請求。

法務部指出，民法親屬編部分條文修正案，首先將修正裁判離婚原因，依「破綻主義」（婚姻若已破裂則應允許離婚）精神，酌予放寬裁判離婚要件。其次，也修正有關夫妻剩餘財產分配，增訂其中一方向他方請求剩餘財產分配時，可請求他方提出財產清冊及相關文件。

第三，贍養費制度方面，不限於無過失之一方才能請求；另增訂夫妻一方於離婚時就業能力已減損或就業機會減少者，也可請求贍養費；第四，有關子女扶養費，修正直系血親「尊親屬」及「卑親屬」負扶養義務及受扶養權利之順序，為同一順序。