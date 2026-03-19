民法特留分修法 三階段推動

「兄弟姊妹特留分」是否刪除，引發社會關注。法務部表示，今年初將啟動《民法》特留分修法，依議題迫切性分為三階段，包含特留分、遺囑、檢視2016年時的修法建議。法務部長鄭銘謙表示，今年已召開研修小組，希望今年送立院審查。

「修法速度，腳步有一直加快。」鄭銘謙表示，會廣納社會意見取得平衡，法務部會儘快提出版本，因繼承編修正幅度頗大，如果急的話，可以先修「特留分」。

至於能否在立法院本會期完成修法，由於提案還要再送行政院審查，所以有一段時程，法務部會儘快走流程。

法務部昨（18）日赴立法院司法法制委員會業務報告。法務部說明，今年度立法計畫共42案，包括各界關注的「民法繼承編部分條文」修正草案，目前研擬中。將採議題式階段性修法，並依議題迫切性分為三階段：第一，「特留分」及相關配套；第二，「遺囑」相關修正條文；第三，重新彙整2016年修正建議。

現行規定，配偶與兄弟姊妹應繼分各為二分之一，兄弟姊妹特留分為應繼分三分之一，隨社會高齡少子化，單身者比率增加，愈來愈多民眾希望改革「特留分」制度。有民眾在公共政策網路參與平台發起連署，呼籲刪除民法兄弟姊妹特留分，保障遺囑自由，原因是社會時代變遷下，成年手足多已經濟獨立，卻僅因血緣而獲得財產分配權，引發爭端。

國民黨立委林沛祥質詢問及修法進度。鄭銘謙表示，「民法繼承編」委託研究已於去年底完成。今年則邀集學者專家、機關團體，召開研修小組，就繼承編修正，已有過一次研修會議。此外，法務部也會將2016年相關草案重新檢視，當作修法重要參考。

法務部曾於2016年提出修法，降低特留分比率，但當時各界對於代位繼承、降低特留分比率、兄弟姊妹之法定繼承人地位及其特留分，都有不同意見，最後未完成修法。

鄭銘謙提到，手足特留分是其中重點，但因各界意見仍多，法務部還要再進行更精緻討論，希望今年能提出草案，很多專家學者提到日本「貢獻分」制度，也會參酌相關意見。