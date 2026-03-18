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僧人過世 622 萬存款竟非遺產！法院判決關鍵：資金來源全指向信徒捐款
僧人過世後，名下存款竟非遺產
靈鷲聖山圓明講寺創建人陳玟臻（法號釋法宗）過世後，繼承人指控寺方人員冒名提領，其名下銀行帳戶之622 萬餘元存款，要求寺方賠償，法院怎麼判？
死後四天遭提領 繼承人控侵權求償
明講寺創建人陳玟臻辭世後，由寺方的兩名人員持存摺與印鑑，以陳玟臻名義填寫取款憑條，提領其中 622 萬元。陳玟臻親屬認為，該帳戶存款屬於被繼承人個人財產，兩人於死亡後冒名領款，已侵害繼承權。
寺方：帳戶為籌備處借名使用 資金屬寺產
寺方主張，帳戶雖以陳玟臻名義開設，實際上是「靈鷲聖山圓明講寺籌備處」借名使用，資金來源均為信徒捐款及法會收入，屬寺廟財產。
法院：資金來源、用途均指向寺務 非個人財產
法院認為，帳戶雖為個人名義，但資金性質應以實質用途判斷，且調查後發現，陳玟臻以寺廟籌備處代表人身分，向政府申請宗教興辦計畫時，曾以該帳戶作為寺廟資金證明，帳戶交易紀錄顯示，多筆為信徒匯款，支出則多為僧侶及寺廟支出，故法院認定，帳戶內資金屬寺廟財產，而非陳玟臻個人所有，自然不屬遺產範圍，繼承人無權主張。
楊軒廷律師呼籲：宗教團體應盡早「法人化」，避免借名帳戶引發爭議
宗教團體在尚未完成法人登記前，常以個人名義管理捐款或寺務資金，雖屬實務常態，但也容易在住持或代表人過世後，引發財產糾紛。
本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。
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