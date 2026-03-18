快訊

台股收漲512點攻上34000 台積電上漲35元收1,905元

省錢也能喝星巴克？小資族神功略曝光 一杯咖啡只要40元

以色列狂轟黎巴嫩已釀800死！大樓遇襲倒塌 原地消失畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

僧人過世 622 萬存款竟非遺產！法院判決關鍵：資金來源全指向信徒捐款

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
楊軒廷律師指出，宗教團體若長期以私人名義管理公帳，一旦發生代表人更迭或過世，極易引發繼承人與組織間的法律糾紛。遺產稅示意圖。圖／AI生成 陳孟甫
楊軒廷律師指出，宗教團體若長期以私人名義管理公帳，一旦發生代表人更迭或過世，極易引發繼承人與組織間的法律糾紛。遺產稅示意圖。圖／AI生成 陳孟甫

僧人過世後，名下存款竟非遺產

靈鷲聖山圓明講寺創建人陳玟臻（法號釋法宗）過世後，繼承人指控寺方人員冒名提領，其名下銀行帳戶之622 萬餘元存款，要求寺方賠償，法院怎麼判？

死後四天遭提領　繼承人控侵權求償

明講寺創建人陳玟臻辭世後，由寺方的兩名人員持存摺與印鑑，以陳玟臻名義填寫取款憑條，提領其中 622 萬元。陳玟臻親屬認為，該帳戶存款屬於被繼承人個人財產，兩人於死亡後冒名領款，已侵害繼承權。

寺方：帳戶為籌備處借名使用　資金屬寺產

寺方主張，帳戶雖以陳玟臻名義開設，實際上是「靈鷲聖山圓明講寺籌備處」借名使用，資金來源均為信徒捐款及法會收入，屬寺廟財產。

法院：資金來源、用途均指向寺務　非個人財產

法院認為，帳戶雖為個人名義，但資金性質應以實質用途判斷，且調查後發現，陳玟臻以寺廟籌備處代表人身分，向政府申請宗教興辦計畫時，曾以該帳戶作為寺廟資金證明，帳戶交易紀錄顯示，多筆為信徒匯款，支出則多為僧侶及寺廟支出，故法院認定，帳戶內資金屬寺廟財產，而非陳玟臻個人所有，自然不屬遺產範圍，繼承人無權主張。

楊軒廷律師呼籲：宗教團體應盡早「法人化」，避免借名帳戶引發爭議

宗教團體在尚未完成法人登記前，常以個人名義管理捐款或寺務資金，雖屬實務常態，但也容易在住持或代表人過世後，引發財產糾紛。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此

兩岸律師楊軒廷

追蹤

相關新聞

遺囑特留分已啟動修法 鄭銘謙：盼今年提修正案送立院

法務部2025年預告，將於2026年初啟動「特留分」修法，依議題迫切性分為三階段。部長鄭銘謙表示，繼承編的修正，今年已經有開過一次研修會議，也會重新檢視2014年修正建議。法務部會做更精緻的討論，希望今年提出修正草案送交給立法院。

僧人過世 622 萬存款竟非遺產！法院判決關鍵：資金來源全指向信徒捐款

靈鷲聖山圓明講寺創建人陳玟臻（法號釋法宗）過世後，繼承人指控寺方人員冒名提領，其名下銀行帳戶之622 萬餘元存款，要求寺方賠償，法院怎麼判？

法務部擬修離婚制度 放寬贍養費請求條件

法務部2026年度立法計畫共計42案，除了各界矚目的特留分，也包括離婚制度相關規定、信託法部分條文修正案等。未來夫妻離婚時，妻子可請求剩餘財產分配清冊，另放寬雙方贍養費請求條件。公益信託部分，將修正運作規範、賸餘財產歸屬；民事信託則有三項研議中。

房屋稅優惠稅率申請倒數至23日 竹市稅務局寄發輔導函

115年期房屋稅將於5月1日開徵，新竹市稅務局提醒，民眾如欲適用自住用、出租申報所得達租金標準優惠稅率，或申請房屋使用情形變更，務必於3月23日（原訂3月22日截止，因適逢假日順延）前提出申請，以維護自身權益。

贈與未上市櫃股 計稅有眉角

財政部北區國稅局表示，家族傳承應留意贈與稅規定，若贈與標的是未上市櫃且非興櫃股份、股權或出資額，在計算贈與價值時，應以資產淨值估算，非以股票面額或出資額估算。

出售房地 留意取得方式

財政部高雄國稅局表示，父母贈與房地給子女，子女日後若出售該受贈房地，在申報房地合一稅時，取得成本是以受贈時的房地現值按消費者物價指數調整後的價值為準，與買賣取得的房地規定不同，應留意房地原始取得方式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。