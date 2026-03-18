快訊

該起身抵抗？還是靜觀其變？當戰火燒至伊朗，庫德族人再度站上抉擇的十字路口

台北捷運改用「QR單程票」教你買！手機購票、退票教學一次看

高雄爆家長闖校園「單挑」小學生 校方說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

房屋稅優惠稅率申請倒數至23日 竹市稅務局寄發輔導函

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
竹市稅務局寄發輔導出租申報所得稅率通知單。圖／市府提供
竹市稅務局寄發輔導出租申報所得稅率通知單。圖／市府提供

115年期房屋稅將於5月1日開徵，新竹市稅務局提醒，民眾如欲適用自住用、出租申報所得達租金標準優惠稅率，或申請房屋使用情形變更，務必於3月23日（原訂3月22日截止，因適逢假日順延）前提出申請，以維護自身權益。

稅務局長蘇蔚芳表示，個人住家用房屋如同時符合無出租或供營業情形、且供本人、配偶或直系親屬實際居住，並於該屋辦竣戶籍登記，及本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內等條件，即可申請適用自住住家用稅率1.2%。若全國僅持有1戶房屋，且房屋現值在一定金額以下（新竹市115年期為185萬6600元），還可適用全國單一自住優惠稅率1%。此外，房屋如有出租事實，且申報租賃所得達當地一般租金標準者，可適用1.5%至2.4%的優惠稅率。

稅務局表示，為鼓勵房屋所有人將房屋釋出至租賃市場，近日針對可能符合出租申報所得達租金標準優惠稅率的多屋族，提醒申請並主動寄發輔導通知單計760件。民眾收到通知後，只需在今年3月23日前掃描通知單上的專屬QR-Code連結線上回覆平台，進入申請頁面，確認內容無誤後送出表單，並將租賃契約寄送至指定電子郵件信箱，即可輕鬆完成申請。

稅務局提醒，符合自住用、出租申報所得達租金標準，或欲申請房屋使用情形變更者，務必於今年3月23日前透過臨櫃、郵寄、或利用24小時服務的「線上申辦」提出申請，115年期房屋稅才能按優惠稅率核課，若逾期申請，則需等到次年期才能適用，請民眾特別留意。

竹市稅務局寄發輔導出租申報所得稅率通知單。圖／市府提供
竹市稅務局寄發輔導出租申報所得稅率通知單。圖／市府提供

房屋稅 租金 房屋

延伸閱讀

（經濟會員內容不上線） 海外所得申報 當心重複扣除成本費用挨罰

5月報稅季即將展開 綜所稅申報留意兩大變動

房屋稅自住優惠 3/23前申請

小商家遇災損 可減免稅捐

相關新聞

遺囑特留分已啟動修法 鄭銘謙：盼今年提修正案送立院

法務部2025年預告，將於2026年初啟動「特留分」修法，依議題迫切性分為三階段。部長鄭銘謙表示，繼承編的修正，今年已經有開過一次研修會議，也會重新檢視2014年修正建議。法務部會做更精緻的討論，希望今年提出修正草案送交給立法院。

法務部擬修離婚制度 放寬贍養費請求條件

法務部2026年度立法計畫共計42案，除了各界矚目的特留分，也包括離婚制度相關規定、信託法部分條文修正案等。未來夫妻離婚時，妻子可請求剩餘財產分配清冊，另放寬雙方贍養費請求條件。公益信託部分，將修正運作規範、賸餘財產歸屬；民事信託則有三項研議中。

房屋稅優惠稅率申請倒數至23日 竹市稅務局寄發輔導函

115年期房屋稅將於5月1日開徵，新竹市稅務局提醒，民眾如欲適用自住用、出租申報所得達租金標準優惠稅率，或申請房屋使用情形變更，務必於3月23日（原訂3月22日截止，因適逢假日順延）前提出申請，以維護自身權益。

贈與未上市櫃股 計稅有眉角

財政部北區國稅局表示，家族傳承應留意贈與稅規定，若贈與標的是未上市櫃且非興櫃股份、股權或出資額，在計算贈與價值時，應以資產淨值估算，非以股票面額或出資額估算。

出售房地 留意取得方式

財政部高雄國稅局表示，父母贈與房地給子女，子女日後若出售該受贈房地，在申報房地合一稅時，取得成本是以受贈時的房地現值按消費者物價指數調整後的價值為準，與買賣取得的房地規定不同，應留意房地原始取得方式。

預售屋交屋 持有期重算

房地合一稅適用稅率，會依持有期間而不同，持有愈久稅率愈低。財政部南區國稅局提醒，預售屋完工並交屋後，持有期間要重算，若交屋後出售，在計算房地合一稅時，不能將預售屋期間的持有期一併計算。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。