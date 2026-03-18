房屋稅優惠稅率申請倒數至23日 竹市稅務局寄發輔導函

115年期房屋稅將於5月1日開徵，新竹市稅務局提醒，民眾如欲適用自住用、出租申報所得達租金標準優惠稅率，或申請房屋使用情形變更，務必於3月23日（原訂3月22日截止，因適逢假日順延）前提出申請，以維護自身權益。

稅務局長蘇蔚芳表示，個人住家用房屋如同時符合無出租或供營業情形、且供本人、配偶或直系親屬實際居住，並於該屋辦竣戶籍登記，及本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內等條件，即可申請適用自住住家用稅率1.2%。若全國僅持有1戶房屋，且房屋現值在一定金額以下（新竹市115年期為185萬6600元），還可適用全國單一自住優惠稅率1%。此外，房屋如有出租事實，且申報租賃所得達當地一般租金標準者，可適用1.5%至2.4%的優惠稅率。

稅務局表示，為鼓勵房屋所有人將房屋釋出至租賃市場，近日針對可能符合出租申報所得達租金標準優惠稅率的多屋族，提醒申請並主動寄發輔導通知單計760件。民眾收到通知後，只需在今年3月23日前掃描通知單上的專屬QR-Code連結線上回覆平台，進入申請頁面，確認內容無誤後送出表單，並將租賃契約寄送至指定電子郵件信箱，即可輕鬆完成申請。

稅務局提醒，符合自住用、出租申報所得達租金標準，或欲申請房屋使用情形變更者，務必於今年3月23日前透過臨櫃、郵寄、或利用24小時服務的「線上申辦」提出申請，115年期房屋稅才能按優惠稅率核課，若逾期申請，則需等到次年期才能適用，請民眾特別留意。