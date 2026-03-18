遺囑特留分已啟動修法 鄭銘謙：盼今年提修正草案送立院

法務部2025年預告，將於2026年初啟動「特留分」修法，依議題迫切性分為三階段。部長鄭銘謙表示，繼承編的修正，今年已經有開過一次研修會議，也會重新檢視2014年修正建議。法務部會做更精緻的討論，希望今年提出修正草案送交給立法院。

立法院司法法制委員會18日邀請法務部報告業務概況及立法計畫，並備質詢。

法務部說明，2026年度立法計畫共計42案，其中包括各界關注的「民法繼承編部分條文」修正草案，由法務部研擬中。將採議題式的階段性修法，並依議題迫切性分為三階段修法：第一，「特留分」及相關配套；第二，「遺囑」相關修正條文；第三，重新彙整2014年修正建議。

立委林沛祥質詢問及，特留分現在具體修法的進度到哪裡？法務部的版本出來了嗎？

鄭銘謙表示，的確是在委託研究案，「繼承編」的委託研究，去年底已經完成了。今年也邀集了學者專家、機關團體，召開研修小組，就繼承編的修正，已有一次研修會議的討論。除了研修會，法務部也會把2014年相關草案重新檢視，當作修法的重要參考。

鄭銘謙提到，有關「兄弟姊妹」特留分，這是一個重點。因為各界意見還是很多，法務部還要再做一個更精緻的討論，希望今年能夠提出給立法院，或者是報行政院、送出法務部，然後趕快審查。

林沛祥認為，應該檢討修正的是《民法》第1223條第四款，讓國人能真正落實遺囑、財產自主。因應時空背景不同，50年前的中華民國跟現在的中華民國，整個民情已經變得不一樣，修法的確有必要性。法務部去年承諾今年初啟動修法程序，若有任何窒礙難行，可以提出來。

鄭銘謙說，法務部已啟動修法程序，開過研修小組會議。因應時空變遷、社會家庭形態不同，以及現在大環境背景，法務部也參酌外國立法。如很多專家學者提到日本「貢獻分」制度，可以考慮取代現行特留分，意即視實際付出多少，才有辦法繼承，也結合遺囑自由制度。

鄭銘謙說，修法速度，腳步有一直加快，也會廣納社會意見，達到平衡。林沛祥詢問，什麼時候可以提出版本？鄭回應，「我們盡快」，因為繼承編修正幅度蠻大的，如果急的話，可以把「特留分」跟「遺囑自由」這部分先進行。

林沛祥追問，有沒有機會在立院這會期完成修法？鄭銘謙表示，「我們努力」，因為修正草案還要再送行政院審查，還要再預告，所以有一段時程，法務部會盡快走流程。法務部會跟林沛祥保持聯繫，彼此掌握修法進度。