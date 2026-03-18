快訊

以色列「斬首」伊朗國安首長拉里賈尼 專家：這場戰爭正變成暗殺產業

經典賽／哈波8局追平轟做白工！委內瑞拉3：2險勝奪隊史首冠、美國二連亞

聽新聞
0:00 / 0:00

遺囑特留分已啟動修法 鄭銘謙：盼今年提修正草案送立院

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
法務部長鄭銘謙。圖／聯合報系資料照
法務部長鄭銘謙。圖／聯合報系資料照

法務部2025年預告，將於2026年初啟動「特留分」修法，依議題迫切性分為三階段。部長鄭銘謙表示，繼承編的修正，今年已經有開過一次研修會議，也會重新檢視2014年修正建議。法務部會做更精緻的討論，希望今年提出修正草案送交給立法院。

立法院司法法制委員會18日邀請法務部報告業務概況及立法計畫，並備質詢。

法務部說明，2026年度立法計畫共計42案，其中包括各界關注的「民法繼承編部分條文」修正草案，由法務部研擬中。將採議題式的階段性修法，並依議題迫切性分為三階段修法：第一，「特留分」及相關配套；第二，「遺囑」相關修正條文；第三，重新彙整2014年修正建議。

立委林沛祥質詢問及，特留分現在具體修法的進度到哪裡？法務部的版本出來了嗎？

鄭銘謙表示，的確是在委託研究案，「繼承編」的委託研究，去年底已經完成了。今年也邀集了學者專家、機關團體，召開研修小組，就繼承編的修正，已有一次研修會議的討論。除了研修會，法務部也會把2014年相關草案重新檢視，當作修法的重要參考。

鄭銘謙提到，有關「兄弟姊妹」特留分，這是一個重點。因為各界意見還是很多，法務部還要再做一個更精緻的討論，希望今年能夠提出給立法院，或者是報行政院、送出法務部，然後趕快審查。

林沛祥認為，應該檢討修正的是《民法》第1223條第四款，讓國人能真正落實遺囑、財產自主。因應時空背景不同，50年前的中華民國跟現在的中華民國，整個民情已經變得不一樣，修法的確有必要性。法務部去年承諾今年初啟動修法程序，若有任何窒礙難行，可以提出來。

鄭銘謙說，法務部已啟動修法程序，開過研修小組會議。因應時空變遷、社會家庭形態不同，以及現在大環境背景，法務部也參酌外國立法。如很多專家學者提到日本「貢獻分」制度，可以考慮取代現行特留分，意即視實際付出多少，才有辦法繼承，也結合遺囑自由制度。

鄭銘謙說，修法速度，腳步有一直加快，也會廣納社會意見，達到平衡。林沛祥詢問，什麼時候可以提出版本？鄭回應，「我們盡快」，因為繼承編修正幅度蠻大的，如果急的話，可以把「特留分」跟「遺囑自由」這部分先進行。

林沛祥追問，有沒有機會在立院這會期完成修法？鄭銘謙表示，「我們努力」，因為修正草案還要再送行政院審查，還要再預告，所以有一段時程，法務部會盡快走流程。法務部會跟林沛祥保持聯繫，彼此掌握修法進度。

林沛祥 遺囑 中華民國

延伸閱讀

藍委質疑法務部政務次長上班跑選舉？黃世杰：有請假啦！

彈性育嬰假開放3-6歲家長 勞長允諾下半年修法

土方之亂研議二案修法 卓揆：5月就會有土地釋出

為下一代而戰 綠委聚焦4主軸推11大優先法案

相關新聞

遺囑特留分已啟動修法 鄭銘謙：盼今年提修正草案送立院

法務部2025年預告，將於2026年初啟動「特留分」修法，依議題迫切性分為三階段。部長鄭銘謙表示，繼承編的修正，今年已經有開過一次研修會議，也會重新檢視2014年修正建議。法務部會做更精緻的討論，希望今年提出修正草案送交給立法院。

贈與未上市櫃股 計稅有眉角

財政部北區國稅局表示，家族傳承應留意贈與稅規定，若贈與標的是未上市櫃且非興櫃股份、股權或出資額，在計算贈與價值時，應以資產淨值估算，非以股票面額或出資額估算。

出售房地 留意取得方式

財政部高雄國稅局表示，父母贈與房地給子女，子女日後若出售該受贈房地，在申報房地合一稅時，取得成本是以受贈時的房地現值按消費者物價指數調整後的價值為準，與買賣取得的房地規定不同，應留意房地原始取得方式。

預售屋交屋 持有期重算

房地合一稅適用稅率，會依持有期間而不同，持有愈久稅率愈低。財政部南區國稅局提醒，預售屋完工並交屋後，持有期間要重算，若交屋後出售，在計算房地合一稅時，不能將預售屋期間的持有期一併計算。

民眾輸入藍牙器材 基隆關提醒注意規定：當心被退運

隨跨境電商平台普及及海外旅遊風氣盛行，在國內未上市的藍牙耳機、無線喇叭等射頻器材，國人也可以輕鬆購入。基隆關提醒，這類器材屬電信管理法規範的「電信管制射頻器材」，原則上須取得國家通訊傳播委員會（NCC） 進口許可，即便民眾是「自用非商銷」需求惟仍須符合年齡及特定數量等限制，若民眾未經許可且超量輸入，恐涉違章裁罰或退運處分，切莫因疏忽而損及自身權益。

5月報稅季即將展開 綜所稅申報留意兩大變動

5月報稅季即將展開，安永聯合會計師事務所昨（16）日提醒，今年申報綜所稅有兩大變動，首先是長期照顧特別扣除額調高至18萬元，有助長照家庭減稅；其次是每人基本生活費調高至21.3萬元，對多口之家而言是減稅利多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。