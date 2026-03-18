預售屋交屋 持有期重算

房地合一稅適用稅率，會依持有期間而不同，持有愈久稅率愈低。財政部南區國稅局提醒，預售屋完工並交屋後，持有期間要重算，若交屋後出售，在計算房地合一稅時，不能將預售屋期間的持有期一併計算。

房地合一2.0上路後，將預售屋納入課稅範圍，南區國稅局指出，不少民眾誤以為購入預售屋當下就計算持有期間，交屋後立即出售房地，就可避開前期重稅，但依規定應以成屋「完成所有權移轉登記日」開始計算。

舉例來說，陳先生（化名）2021年11月11日與建商簽約，買入預售屋，建案2023年底完工，陳先生在2024年3月10日辦理登記，取得房地所有權，並於2025年5月10日出售並完成過戶，陳先生出售房地持有期間，應自取得成屋起算，為一年兩個月，未超過二年，適用45％課稅。