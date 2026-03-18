贈與未上市櫃股 計稅有眉角

財政部北區國稅局表示，家族傳承應留意贈與稅規定，若贈與標的是未上市櫃且非興櫃股份、股權或出資額，在計算贈與價值時，應以資產淨值估算，非以股票面額或出資額估算。

另外，若被投資公司資產中含有上市櫃公司股票、或房地產時，也應依規定估價。

新年度開始，不少長輩規劃運用每年244萬元的贈與稅免稅額，將名下未上市櫃且非興櫃公司股份、股權或出資額贈與子女，以進行家族傳承。

國稅局說明，納稅人申報贈與稅，在估算被投資公司資產淨值時，應留意不同資產類型，會有不同的估價方法。

若資產類型為「被投資公司資產中的土地與房屋」，如房地當初買入價格（帳面價值）低於贈與日「公告土地現值」或「房屋評定價值」，應依公告土地現值或房屋評定標準價格估價調整。

資產類型若為「被投資公司持有上市櫃或興櫃公司股票」，若股票投資金額，低於贈與日當日依照收盤價（若無收盤價時則依最近一日收盤價計算）估算的投資金額，則應依收盤價估價調整。

舉例來說，王先生（化名）2026年1月19日將其持有未上市櫃A公司股份200萬股，贈與給兒子王小弟，在贈與稅申報期限內，以每股面額10元的價額申報贈與總額2,000萬元及應納贈與稅額175.6萬元。

同時，國稅局查得A公司每股淨值為17元，資產項目中持有B上市公司股票30萬股（每股帳面價值100元，帳載投資金額3,000萬元），在贈與日每股收盤價為90元，估算時價2,700萬元，低於B公司帳載投資金額，免予調整。因此，國稅局依照A公司於贈與日的每股淨值17元，調整核定贈與總額3,400萬元及應納贈與稅332萬8,500元。

國稅局提醒，個人贈與未上市櫃且非興櫃公司股份、股權或出資額，應按贈與日被投資公司資產淨值計算，若公司資產中有土地、房屋、上市櫃有價證券或興櫃股票，應依規定調整估價，正確申報贈與財產的價額。