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民眾輸入藍牙器材 基隆關提醒注意規定：當心被退運

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
基隆關提醒民眾輸入藍牙器材應注意輸入規定。財政部關務署基隆關／提供
基隆關提醒民眾輸入藍牙器材應注意輸入規定。財政部關務署基隆關／提供

跨境電商平台普及及海外旅遊風氣盛行，在國內未上市的藍牙耳機、無線喇叭等射頻器材，國人也可以輕鬆購入。基隆關提醒，這類器材屬電信管理法規範的「電信管制射頻器材」，原則上須取得國家通訊傳播委員會（NCC） 進口許可，即便民眾是「自用非商銷」需求惟仍須符合年齡及特定數量等限制，若民眾未經許可且超量輸入，恐涉違章裁罰或退運處分，切莫因疏忽而損及自身權益。

基隆關說明，依據「電信管制射頻器材製造輸入及申報作業管理辦法」第9條第2項及第3項規定，民眾輸入藍牙耳機、無線喇叭等器材設有年齡、總量、免證及許可證申請等限制。年齡及總量管制方面，須滿18歲，每年輸入自用總量以10部為限。免許可證門檻（須簽具自用切結書）方面，郵寄或快遞，每次不得超過2部；旅客隨身攜帶，每次不得超過5部。須申辦許可證方面，若郵寄3至10部，或隨身攜帶6至10部者，應事先向NCC申請取得進口許可證，海關始得憑證核放。

舉例來說，陳先生（化名）看到國外網站販售台灣未上市的最新款藍牙耳機，特別號召辦公室的同事一起團購5台分攤國際運費，雖然國外網站上面寫會代付關稅，但依規定，陳先生利用郵寄購入的自用量已經超過3台，必須要申辦許可證，因此他必須要事先向NCC申請取得進口許可證，海關才能憑證核放。

基隆關呼籲，民眾於跨境消費購買「電信管制射頻器材」前，應主動確認貨品是否屬電信管制範疇，如有疑問，請務必於貨物進口前向主管機關NCC洽詢。倘有進口通關程序上問題，歡迎洽詢基隆關，以保障通關權益。

NCC 跨境電商

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