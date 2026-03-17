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房屋稅自住優惠 3/23前申請

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

今年房屋稅將於5月1日開徵，台北市稅捐處提醒民眾，新取得自住用房屋，如符合無出租或供營業使用，供本人、配偶或直系親屬實際居住並辦理完成戶籍登記，且本人、配偶及未成年子女全國合計在三戶內等要件，記得在3月23日前，向稽徵機關申報使用情形變更，今年期房屋稅才能適用自住用稅率

如果本人、配偶及未成年子女全國僅有一間房屋，且今年期自住房屋現值在一定金額（以台北市為例為267萬4,200元）以下，還可享有全國單一自住房屋優惠稅率1%。

北市稅處舉例，王小姐新取得台北市房屋，符合自住要件，並於3月23日前提出申請，當年期房屋稅就能適用自住房屋稅率1.2%，如逾期提出申請，當期就只能按非自住房屋稅率（3.2%至4.8%）課稅，次年期才能適用自住用稅率。假設王小姐自住用房屋稅額為3,000元，若未如期提出申請，按稅率3.2%課徵房屋稅8,000元，稅額是2.6倍以上。

配偶 稅率 房屋

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