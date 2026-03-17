小商家遇災損 可減免稅捐

財政部中區國稅局表示，小規模營業人如因豪雨或其他天然災害，導致營業中斷，可依規定申請災害損失稅捐減免；符合資格的營業人，經國稅局核准後，可扣除未營業天數，並以實際營業日數核定營業額計算營業稅。

中區國稅局表示，受災營業人可依據三步驟，辦理災害損失申報。第一，清理現場前先行拍照存證；第二，備妥損失清單、修繕估價單及相關證明文件；第三，災害發生後，應向主管稅捐機關提出申請。

國稅局表示，針對近日部分地區發生災情，稅捐稽徵機關將採取簡化及加速作業方式，主動協助受災營業人申請稅捐減免，營業人也可採線上申請或以紙本方式，向主管稅捐機關提出申請。

財政部表示，受天災影響，個人或營利事業如發生財產或營業損失，都可依規定申請減免所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅等國稅，或是房屋稅、地價稅、娛樂稅及使用牌照稅等地方稅。不過應留意各項稅目的適用要件，以及申請時限，以免錯過申請期限，影響自身權益。