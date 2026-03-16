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網紅綜所稅新制上路 今年報稅要留意…相關規定曝光

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
網紅今年報稅要注意，安永聯合會計師事務所安永家族辦公室副總經理林信行16日提醒，網紅綜所稅新規正式上路，個人網紅於申報114年綜所稅時須特別留意相關規定。本報資料照片
網紅今年報稅要注意，安永聯合會計師事務所安永家族辦公室副總經理林信行16日提醒，網紅綜所稅新規正式上路，個人網紅於申報114年綜所稅時須特別留意相關規定。本報資料照片

網紅今年報稅要注意，安永聯合會計師事務所安永家族辦公室副總經理林信行16日提醒，網紅綜所稅新規正式上路，個人網紅於申報114年綜所稅時須特別留意相關規定。

因應網紅經濟規模持續擴大，財政部於2025年12月23日發布「個人於網路發表創作或分享資訊課徵綜合所得稅作業規範」，針對免辦理稅籍登記且未課徵營業稅之個人網紅在網路(包括但不限於社群媒體、影音平臺及線上媒體，下稱平臺)發表創作或分享資訊者，從平台取得收入的交易模式，明確規範個人綜合所得稅課徵性質、境內利潤貢獻比例、費用認定與扣繳義務。

林信行說明，境內網紅甲先生將表演影音剪輯上傳境外平臺提供給境外觀眾觀看，在2025年取得收入30萬元，且無法提示相關成本費用憑證據以核實認定成本費用。按境內利潤貢獻程度50%計算，其我國來源網紅收入為15萬元，再按當年度執行業務所得(表演人)費用率45%，計算我國來源的網紅所得8.25萬元。

另外甲先生應計算非我國來源網紅所得(海外所得)8.25萬元((網紅收入 – 我國來源網紅收入) x (1-45%))，辦理綜合所得稅及所得基本稅額申報納稅。此外，提醒今年6月30日之前為輔導期間，提醒網紅及平臺業者及早檢視自身情形，避免因未合規申報而衍生補稅或受罰風險。

至於境內的認定標準，林信行表示，「境內網紅」，是指在台灣有住所或居所；使用電腦或手機設備安裝地在台灣；手機號碼國碼為886；依帳單地址、銀行帳戶、IP位址或SIM卡等資料，可判斷為台灣自然人。不過若網紅的身分為「非居住者」，即便為我國來源的網紅收入，也不能主張任何成本費用率。

最後，林信行提醒，今年6月30日之前為輔導期間，提醒網紅及平太台業者及早檢視自身情形，避免因未合規申報而衍生補稅或受罰風險。

綜所稅 社群媒體 網紅 報稅 綜合所得稅

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