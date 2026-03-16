因應中東戰事…財政部公告：汽柴油擴大減稅 即日起上路

財政部16日公告，機動調降卜特蘭一型水泥、汽油及柴油三項貨品貨物稅應徵稅額，自2026年4月1日至115年9月30日止，卜特蘭一型水泥貨物稅應徵稅額，將由每公噸新台幣320元調降為160元。此外，汽油貨物稅自即日起至9月30日應徵稅額將由每公秉6,830元調降為3,415元。

因應中東戰事衝擊全球能源供應，行政院日前召開會議後決議，啟動專案緩漲機制並且擴大汽、柴油貨物稅減徵幅度至50%，將汽油貨物稅降至每公升3.415元、柴油貨物稅降至每公升1.995元；同時，持續實施既有雙緩漲機制（包含亞鄰最低價及油價平穩措施）。

財政部指出，依據《貨物稅條例》第七條第三項、第十條第三項，以及行政院2026年3月13日的函示，將機動調降卜特蘭一型水泥及油品貨物稅。其中，自115年4月1日至115年9月30日止，卜特蘭一型水泥貨物稅應徵稅額，將由每公噸新台幣320元調降為160元。

此外，自2026年3月16日至2026年9月30日止，汽油貨物稅應徵稅額將由每公秉6,830元調降為3,415元；柴油貨物稅應徵稅額則由每公秉3,990元調降為1,995元。