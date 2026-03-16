遺贈稅法修法 安永：死亡前2年贈與將按比例分攤遺產稅

財政部日前預告《遺產及贈與稅法》修正草案，針對死亡前二年內贈與特定親屬財產的課稅機制進行調整。安永聯合會計師事務所安永家族辦公室副總經理張啓晉表示，修法後被繼承人於死亡前二年內贈與配偶、各順序繼承人及其配偶的財產，在併入遺產總額計算遺產稅後，將依受贈財產占遺產總額比例計算受贈人應負擔的遺產稅額，可避免出現繼承人「未受益卻需代繳稅」的情況。

此項修法源於2024年憲法法庭釋憲案件。當時一名男子於死亡前兩年將高額股票贈與配偶，男子過世後依規定須將該贈與併入遺產總額課稅，但原配與子女均拋棄繼承，最後由外遇對象所生的非婚生子女獨自承擔高額遺產稅，引發外界關注，被形容為上演「大老婆的復仇」。

憲法法庭認為，《遺產及贈與稅法》相關規定在納稅義務分配上存在違憲疑慮，因此促使財政部提出修正草案。草案除明確規範死亡前二年贈與的納稅義務外，也同步調整配偶剩餘財產差額分配請求權的計算方式。

張啓晉說明，修法後若被繼承人死亡前二年內贈與配偶、各順序繼承人及其配偶的財產，在併入遺產總額計算遺產稅時，將依各受贈財產占遺產總額比例，計算受贈人應繳納的遺產稅額。即使受贈人拋棄繼承、喪失繼承權或並非法定繼承人，稽徵機關仍可依比例向受贈人課徵相關稅額。

以實務案例為例，若父親過世時課稅遺產總額為5,000萬元，其中包含死亡前二年內贈與母親的1,000萬元，若整體遺產稅額為200萬元，則依受贈資產占遺產總額比例計算，母親需就受贈部分負擔40萬元遺產稅。

此外，修法也將使配偶剩餘財產差額分配請求權的計算更有利於納稅人。張啓晉指出，修法後若被繼承人死亡前二年內贈與配偶的財產併入遺產總額課稅，在計算配偶剩餘財產差額分配請求權扣除額時，配偶受贈的財產將視為被繼承人現存財產，因而可增加可扣除金額。

例如父親過世時實際剩餘財產為4,000萬元，死亡前二年內贈與母親1,000萬元，而母親實際剩餘財產為2,500萬元。修法後在計算配偶剩餘財產差額分配請求權時，該1,000萬元將視為父親現存財產，因此可扣除金額將提高至1,250萬元。張啓晉表示，整體而言，此次修法將使遺產稅課徵更符合實際受益原則，並有助於降低納稅爭議。