聽新聞
0:00 / 0:00
安永提醒今年報稅要注意 綜所稅有兩大變動
報稅季即將開始，安永聯合會計師事務所安永家族辦公室副總經理林信行提醒，今年5月申報的綜合所得稅有兩項變動，長期照顧特別扣除額調高、基本生活費調整，其中，長期照顧特別扣除額調高至18萬元，而每人基本生活費從21萬元調高為21.3萬元。
行政院先前就已公布，今年減稅方案，其中在綜所稅部分有兩大更新。林信行指出，首先是長期照顧特別扣除額調高至18萬元，2025年度的長期照顧特別扣除額，從每人新台幣12萬元調高至18萬元，可望減輕家庭負擔。
其次則是基本生活費調整為21.3萬元，林信行說明，依最新公告，2025年度每人基本生活費從21萬元調高為21.3萬元。若申報戶的基本生活所需費用總額，即21.3萬元乘以申報戶成員人數，超過免稅額及扣除額合計，差額部分可以自申報戶的綜合所得總額中減除。
舉例來說，五口之家的成員有納稅者及配偶、1名就讀大學子女、未滿70歲父母，家庭基本生活費總額為106.5萬元，若免稅額與扣除額合計為97.2萬元，差額9.3萬元可自綜合所得總額中減除，藉此降低應稅所得、減輕稅負。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。