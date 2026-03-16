安永提醒今年報稅要注意 綜所稅有兩大變動

報稅季即將開始，安永聯合會計師事務所安永家族辦公室副總經理林信行提醒，今年5月申報的綜合所得稅有兩項變動，長期照顧特別扣除額調高、基本生活費調整，其中，長期照顧特別扣除額調高至18萬元，而每人基本生活費從21萬元調高為21.3萬元。

行政院先前就已公布，今年減稅方案，其中在綜所稅部分有兩大更新。林信行指出，首先是長期照顧特別扣除額調高至18萬元，2025年度的長期照顧特別扣除額，從每人新台幣12萬元調高至18萬元，可望減輕家庭負擔。

其次則是基本生活費調整為21.3萬元，林信行說明，依最新公告，2025年度每人基本生活費從21萬元調高為21.3萬元。若申報戶的基本生活所需費用總額，即21.3萬元乘以申報戶成員人數，超過免稅額及扣除額合計，差額部分可以自申報戶的綜合所得總額中減除。

舉例來說，五口之家的成員有納稅者及配偶、1名就讀大學子女、未滿70歲父母，家庭基本生活費總額為106.5萬元，若免稅額與扣除額合計為97.2萬元，差額9.3萬元可自綜合所得總額中減除，藉此降低應稅所得、減輕稅負。