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移工報稅 優選「支票退稅」
金管會推動防詐，輔導人力仲介公司協助移工在離境前結清金融帳戶，暫停帳戶交易，以免移工帳戶成為詐團工具。財政部北區國稅局表示，報稅季將至，移工在報稅時可選擇採「支票退稅」，避免離境時帳戶結清，導致退稅款無法進入帳戶。
北區國稅局表示，外籍移工在境內提供服務所獲取報酬屬我國來源所得，依法應辦理綜所稅申報。而移工退稅方式與本國人相同，可選擇轉帳或支票退稅，但移工若已期滿離境，若留下的金融帳戶全部交易功能遭暫停，將導致退稅款無法撥入原帳戶，國稅局建議選擇「支票退稅」，以保障退稅權益。
國稅局表示，移工可委由人力仲介公司或授權代領人，憑代領退稅授權書、移工護照簽名頁影本及代領人身分證或居留證影本等文件，向國稅局領取退稅支票。
國稅局也有安全性配套措施。國稅局表示，針對此類案件將一律開立劃線支票，限制必須存入金融機構帳戶，使金流資訊透明可查對。
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