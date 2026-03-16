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新聞中的法律／攬才專法翻修 兩階段落實

經濟日報／ 謝佳宜

產業鏈重組加速，台灣憑藉半導體先進製程與完善的數位基礎建設，成為國際大廠投資熱點，但投資落地之後，「人從哪裡來？」成為更棘手的一關。除培育本國人才之外，也必須加大延攬國際人才力道，才能補上國內人才與技術缺口，並協助企業走向國際化布局。

台灣早在2018年2月即施行《外國專業人才延攬及僱用法》（攬才專法），並於2021年10月進行過第一次全案修正，但為了強化對國際人才的誘因，參考新加坡、日本、英國等作法，去年進一步修法放寬工作限制、優化永居規定、強化社會保障，期望用更具國際競爭力的制度設計，提升國際人才來台工作與生活的意願。全案已於去年三讀通過，今年元旦起分兩階段施行。

第一階段的一大特點，就是鬆綁僑外生留台工作制度。過去僑外生畢業留台須符合特定薪資門檻，例如月薪47,971元或評點制，新制改為在台取得副學士以上學位者，畢業後延期居留期間就可自由工作。

為了安頓人才，此次也讓世界前200大畢業生、外國特定專業人才及高級專業人才的配偶，開放申請個人工作許可，讓依親者也能接案或自由從業；針對世界前1,500大學畢業生，也取消來台從事「專門性或技術性工作」需具備兩年工作經驗的限制，盼擴大吸納新南向等地的優秀青年，提前進入台灣職場。

為了讓永居條件更具誘因，此次修法，針對我國培育的副學士以上僑外生，提供一至三年的永居居留期間折抵；外國特定專業人才甚至居住滿一年即可申請永居。也同步放寬讓取得永居的外國專業人才適用就業保險，給付包含失業給付、職訓生活津貼及育嬰留職停薪津貼。

就算是未取得永久居留者，此次也放寬適用勞退新制，讓國際人才即使轉職，仍可持續累計退休金年資，強化老年經濟安全，提高留台工作至退休的誘因。

第二階段則預計在今年6月30日施行，有兩大方向，其一是讓取得永居且居留滿十年的外籍人才，可使用身障及長照服務；其二是擴大專業工作類別，過去高中以下外籍教師只能教授外文，修法放寬可教授其他藝能。

為發揮綜效，國發會也在2023年11月成立Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心，並在2024年10月、2025年12月分別設立南部與中部據點，由專人提供「專案專責」的一條龍就業與生活協助；期望能降低落地成本、縮短就業對接時間，讓「人才找得到企業、企業也找得到人才」，提高來台與留台的成功率。（本文由國發會人力發展處處長謝佳宜口述，記者洪安怡採訪整理）

失業給付 外國專業人才 基礎建設

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