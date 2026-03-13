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台灣法治會計學會研討會 從法律實務探討稅務爭議與專業分工

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
台灣法治會計學會舉辦「115年度第一季研討會」。圖／台灣法治會計學會提供
台灣法治會計學會舉辦「115年度第一季研討會」。圖／台灣法治會計學會提供

台灣法治會計學會於3月13日舉辦「115年度第一季研討會」，本次研討會以「會計師與稅務訴訟」為主題，邀請台中地方法院庭長吳俊螢法官擔任報告人，從司法實務角度分享稅務訴訟相關議題，期透過跨領域對話，深化會計專業與法律實務之交流。

在稅務實務運作中，會計師一方面須肩負事前稅務規劃之責任，透過制度理解與風險評估，協助企業建構合法合規且具整體考量之稅務架構；另一方面，面對稅捐機關之稽徵與調查，亦須協助客戶釐清交易事實、提出說明並回應法律適用之爭點。前者關乎爭議預防與風險控管，後者則著重於爭議發生後之專業應對與攻防思維，兩者相互交織，構成會計師在稅務領域中的關鍵功能。

透過具體個案探討，亦得以觀察稅務爭議如何自稽徵階段逐步發展，並進一步進入復查、訴願乃至行政訴訟程序。在此過程中，會計師如何分析財務事實、形成專業判斷、與法律專業分工合作，以及如何在程序進行中維持專業獨立與倫理界線，皆為值得深入探討之重要課題。

本次研討會亦邀請四大會計師事務所各指派一位代表擔任與談人，並就實務工作中所面臨之相關議題提出問題，與報告人進行現場交流與討論。透過產業與司法實務之對話，期能激盪多元觀點，促進專業知識分享與實務經驗交流。

台灣法治會計學會理事長李坤璋表示，本次研討會以「會計師與稅務訴訟」為主題，正是因應當前企業與稅務環境日益複雜之趨勢，希望透過司法實務與會計專業的交流對話，讓會計師在面對稅務爭議與訴訟程序時，能更充分掌握相關法制與實務運作，進一步提升專業服務品質，並為企業提供更完善之稅務協助。

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