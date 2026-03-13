快訊

前二月房地合一稅年減5% 雙北市逆勢大增

聯合報／ 記者朱曼寧／台北報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

根據財政部統計資料庫數據顯示，今年前二月的個人房地合一稅收為54.5億元，年減幅度達5%，與前二月的建物買賣移轉棟數減幅相近，不過區域稅收狀況卻出現明顯差距，雙北市前二月的個人房地合一稅收成長幅度都超過兩成，反觀去年前二月繳稅王的台中市，個人房地合一稅收則年減幅度達54%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市開始進入盤整期後，個人房地合一稅收也趨於穩定，觀察區域稅收狀況可發現，本來房市交易熱絡的台中市，在房價短期漲多後，交易量縮導致個人房地合一稅收減少，反觀雙北市則是交易表現較為穩定，因此個人房地合一稅還能較去年同期增加，顯示過去一段時間受到科技業投資題材的區域，房市交易顯得更為謹慎。

統計顯示，全國前二月的個人房地合一稅為54.5億元，略低於去年同期的57.6億元，不過區域表現繳稅王是新北市，稅收為17.7億元，年增幅度高達38%，顯示區域交易表現仍相對穩定，台北市則是6.2億元年增21%，反觀桃園市、台中市、都出現衰退，減少最多的是台中市，前2個月個人房地合一稅收剩下6.3億元，較去年同期減半，桃園市5.5億元年減21%，台南市則是3.5億元增加19%，高雄市7.1億元較去年同期持平。

曾敬德提醒，房價大漲後，個人出售房屋時要繳納的房地合一稅金額不小，民眾利用重購退稅或持有滿6年400萬免稅方式節稅時，要留意相關規定，國稅局多次宣導各類報稅違規的狀況，除了連續設籍不能出租等規範外，也要有實際居住的事實。

個人房地合一稅收變化。資料來源／信義房屋
個人房地合一稅收變化。資料來源／信義房屋

高雄市 財政部 稅收

