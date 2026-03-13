公司出售資產收益 須報稅

財政部南區國稅局表示，企業如果出售資產，應以售價減除未折減餘額計算損益，列入申報營所稅，以免產生收益卻漏未申報，恐遭補稅處罰。舉例來說，營業人出售所有自用乘人小汽車或轉供負責人、他人使用，應依規定開立發票並申報營業稅，出售資產損益應申報營所稅。

南區國稅局分享案例，在查核營所稅結算申報情況時，發現甲公司出售所有自用乘人小客車，漏未開立發票申報營業稅，需補稅處罰。

依營業稅法規定，取得自用乘人小汽車的進項稅額不得扣抵銷項稅額，甲公司購入該乘人小客車取得的營業稅進項稅額，雖符合規定未扣抵銷項稅額，但營業人將名下自用乘人小汽車出售或無償移轉他人使用時，屬於營業稅法的銷售貨物，應依規定開立發票並申報繳納營業稅，甲公司未依規辦理，除補稅外並將受罰。