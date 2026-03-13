快訊

立院終於授權了！政院可簽海馬士發價書 4項軍購最快13日院會處理

雲林古坑7.1度 吳德榮：今北部8度低溫入夜仍凍 明天可望回暖

聽新聞
0:00 / 0:00

管委會出租外牆 應辦稅籍

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

不少位於人潮聚集區域的大樓會出租外牆，增加管委會收入，財政部台北國稅局表示，大樓管委會如有出租外牆、屋頂或陽台收取租金，應依規定辦理稅籍登記並報繳營業稅

台北國稅局說明，大樓管委會如與人訂立租賃契約，將大樓外牆、屋頂或陽台出租，並將租金收入納入管委會基金，這就屬於管委會銷售勞務收入，應依法辦理稅籍登記並報繳營業稅。

舉例來說，某大樓管委會2025年間出租大樓屋頂平台給甲、乙、丙三家電信業者裝設基地台，每月收取租金各為8萬元，每月銷售額合計24萬元，經國稅局查核發現，大樓管委會未辦理稅籍登記，且已達使用統一發票標準（每月銷售額20萬元），通知大樓管委會補辦稅籍登記，核定漏未開立統一發票及漏報銷售額約274萬元，補徵營業稅約13.7萬元，並處以罰鍰。

國稅局呼籲，大樓管委會如有未辦理稅籍登記前即對外出租大樓外牆、屋頂或陽台收取租金，應主動向轄區國稅局辦理稅籍登記。

營業稅 財政部 統一發票

延伸閱讀

國稅局：報稅申報醫藥及生育費 須扣除保險理賠金額

北市前泰式名店老闆欠稅拒繳 獨臂主廚隱匿財產遭桃園地院裁定管收

（經濟會員內容不上線） 中小企加薪減稅 留意兩限制

未分配盈餘投資 三年不能變

相關新聞

投資算力中心 有條件優稅

財政部促參司昨（12）日預告「促參法重大公共建設範圍」草案，明訂AI算力中心適用重大公建租稅優惠門檻，必須不含土地投資額達3億元，且算力規模達標，即運算精度為32位元浮點運算時，總算力規模達每秒15千兆次浮點運算（15PetaFLOPS）以上。

企業境外所得 要課營所稅

財政部北區國稅局表示，企業投資境外金融商品，取得各類海外所得非屬扣繳範圍，屬於「境外所得」，依《所得稅法》規定，企業應併同境內所得合併課徵營所稅。

管委會出租外牆 應辦稅籍

不少位於人潮聚集區域的大樓會出租外牆，增加管委會收入，財政部台北國稅局表示，大樓管委會如有出租外牆、屋頂或陽台收取租金，應依規定辦理稅籍登記並報繳營業稅。

公司出售資產收益 須報稅

財政部南區國稅局表示，企業如果出售資產，應以售價減除未折減餘額計算損益，列入申報營所稅，以免產生收益卻漏未申報，恐遭補稅處罰。舉例來說，營業人出售所有自用乘人小汽車或轉供負責人、他人使用，應依規定開立發票並申報營業稅，出售資產損益應申報營所稅。

未分配盈餘投資 三年不能變

企業將未分配盈餘用於實質投資可享租稅優惠，不過財政部北區國稅局提醒，營利事業若在三年內，將以盈餘購置的建築物、軟硬體設備等轉借、出租，或變更使用目的，轉為非供自行生產或營業用部分，將補稅並加計利息。

個人借貸利息 不列扣除額

財政部高雄國稅局表示，個人之間的借貸若有收取利息，應併入申報個人綜所稅；許多納稅人誤以為，這筆利息收入可適用「儲蓄投資特別扣除額」，但依規定，這筆利息並非來自金融機構，不符合稅法對於儲蓄扣除額的減除規定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。