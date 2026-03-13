聽新聞
管委會出租外牆 應辦稅籍
不少位於人潮聚集區域的大樓會出租外牆，增加管委會收入，財政部台北國稅局表示，大樓管委會如有出租外牆、屋頂或陽台收取租金，應依規定辦理稅籍登記並報繳營業稅。
台北國稅局說明，大樓管委會如與人訂立租賃契約，將大樓外牆、屋頂或陽台出租，並將租金收入納入管委會基金，這就屬於管委會銷售勞務收入，應依法辦理稅籍登記並報繳營業稅。
舉例來說，某大樓管委會2025年間出租大樓屋頂平台給甲、乙、丙三家電信業者裝設基地台，每月收取租金各為8萬元，每月銷售額合計24萬元，經國稅局查核發現，大樓管委會未辦理稅籍登記，且已達使用統一發票標準（每月銷售額20萬元），通知大樓管委會補辦稅籍登記，核定漏未開立統一發票及漏報銷售額約274萬元，補徵營業稅約13.7萬元，並處以罰鍰。
國稅局呼籲，大樓管委會如有未辦理稅籍登記前即對外出租大樓外牆、屋頂或陽台收取租金，應主動向轄區國稅局辦理稅籍登記。
