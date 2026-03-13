企業境外所得 要課營所稅

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部北區國稅局表示，企業投資境外金融商品，取得各類海外所得非屬扣繳範圍，屬於「境外所得」，依《所得稅法》規定，企業應併同境內所得合併課徵營所稅

企業、個人取得海外所得，在課稅規定上有所不同。對個人而言，屬於最低稅負課徵範圍，全戶達100萬元應申報基本所得額；但對企業來說，海外所得應列入營利事業所得，申報營所稅。

不少企業為有效運用資金，會投資境外金融商品來獲取各類海外所得。北區國稅局說明，總機構在中華民國境內的企業，應針對中華民國境內、外全部營利事業所得，合併課徵營所稅。

因此企業投資境外金融商品所取得各類海外所得，包括海外營利所得（例如境外基金發放股利）、海外利息所得（例如境外債券型基金配息）及海外財產交易所得（例如處分境外基金利得），均應併入當年度營利事業所得額課稅。

國稅局提醒，境外金融商品因基金註冊地在海外，並不適用所得稅法中關於停徵證所稅規定，應併計當年度所得額申報繳納營所稅。

例如，甲公司2024年購買海外債券基金，因會計人員疏忽，未詳加檢視金融機構寄發的2024年各類信託海外所得明細通知單，漏未將獲配海外利息所得50萬元併入申報營所稅，構成短漏報所得，經查獲補稅10萬元並處以罰鍰。

國稅局提醒，海外所得非屬稽徵機關提供查詢所得範圍，營利事業應留意是否已併入所得辦理結算申報，以免遭補稅及處罰；如經自行檢視發現有短漏報海外所得情形，可主動補報補繳，以免受罰。

中華民國 財政部 營所稅

