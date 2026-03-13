投資算力中心 有條件優稅

財政部促參司昨（12）日預告「促參法重大公共建設範圍」草案，明訂AI算力中心適用重大公建租稅優惠門檻，必須不含土地投資額達3億元，且算力規模達標，即運算精度為32位元浮點運算時，總算力規模達每秒15千兆次浮點運算（15PetaFLOPS）以上。

依規定，未來算力中心的投資額、算力規模都達標時，才能認定屬於促參重大公共建設。當認屬重大公建時，可享有不少租稅優惠，包含五年免徵營所稅、投資支出營所稅抵減、進口機具設備關稅優惠、地價稅、房屋稅及契稅減免、營利事業投資股票應納所得稅抵減等，藉此鼓勵民間投資。

財政部表示，配合數發部推動數位公共建設政策，並鼓勵民間參與興建營運AI算力設施，在數位建設類別中增訂符合一定條件以上的AI算力設施為重大公建。

考量AI算力中心及相關服務屬資訊及數位產業基礎建設，國家發展計畫也明定AI算力屬AI產業重要基礎，其發展可加速台灣生成式AI模型自主開發與多元應用能力，從而協助百工百業產業革新，對國家發展有其助益，因此增訂一定規模以上AI算力設施納入促參重大公共建設範圍，鼓勵民間參與。

促參司官員解釋，此次主要是由目的事業主管機關數發部提出相關條件，將AI算力設施列入數位建設重大公共建設範圍，而「一定規模」以上的限制，包括投資總額不含土地達金額3億元以上，以及當運算精度為32位元浮點運算（FloatingPoint32）時，其總算力規模達15 PetaFLOPS以上，須同時符合金額與運算力兩大要件。

促參重大公共建設範圍已納入包含交通建設、水利、社福、文教、長照設施等，財政部配合促參法修法，已新增綠能、數位建設、影視音等範圍，並陸續預告符合重大建設門檻。

促參司表示，行政院今年核定「AI新十大建設推動方案」，算力建設屬於數位基磐，希望鼓勵民間參與興建營運，可協助百工百業產業革新及有助國家發展。財政部預告重大建設範圍修正為期七天，蒐集各界意見，後續將公告實施。