快訊

立院終於授權了！政院可簽海馬士發價書 4項軍購最快13日院會處理

雲林古坑7.1度 吳德榮：今北部8度低溫入夜仍凍 明天可望回暖

聽新聞
0:00 / 0:00

投資算力中心 有條件優稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
算力中心示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
算力中心示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

財政部促參司昨（12）日預告「促參法重大公共建設範圍」草案，明訂AI算力中心適用重大公建租稅優惠門檻，必須不含土地投資額達3億元，且算力規模達標，即運算精度為32位元浮點運算時，總算力規模達每秒15千兆次浮點運算（15PetaFLOPS）以上。

依規定，未來算力中心的投資額、算力規模都達標時，才能認定屬於促參重大公共建設。當認屬重大公建時，可享有不少租稅優惠，包含五年免徵營所稅、投資支出營所稅抵減、進口機具設備關稅優惠、地價稅、房屋稅及契稅減免、營利事業投資股票應納所得稅抵減等，藉此鼓勵民間投資。

財政部表示，配合數發部推動數位公共建設政策，並鼓勵民間參與興建營運AI算力設施，在數位建設類別中增訂符合一定條件以上的AI算力設施為重大公建。

考量AI算力中心及相關服務屬資訊及數位產業基礎建設，國家發展計畫也明定AI算力屬AI產業重要基礎，其發展可加速台灣生成式AI模型自主開發與多元應用能力，從而協助百工百業產業革新，對國家發展有其助益，因此增訂一定規模以上AI算力設施納入促參重大公共建設範圍，鼓勵民間參與。

促參司官員解釋，此次主要是由目的事業主管機關數發部提出相關條件，將AI算力設施列入數位建設重大公共建設範圍，而「一定規模」以上的限制，包括投資總額不含土地達金額3億元以上，以及當運算精度為32位元浮點運算（FloatingPoint32）時，其總算力規模達15 PetaFLOPS以上，須同時符合金額與運算力兩大要件。

促參重大公共建設範圍已納入包含交通建設、水利、社福、文教、長照設施等，財政部配合促參法修法，已新增綠能、數位建設、影視音等範圍，並陸續預告符合重大建設門檻。

促參司表示，行政院今年核定「AI新十大建設推動方案」，算力建設屬於數位基磐，希望鼓勵民間參與興建營運，可協助百工百業產業革新及有助國家發展。財政部預告重大建設範圍修正為期七天，蒐集各界意見，後續將公告實施。

規模 基礎建設 百工百業

延伸閱讀

財部預告投資額3億AI算力設施 納重大公建享租稅優惠

財政部預告 三億元以上AI算力設施列促參法重大公建範圍

正崴旗下友崴超算中心攜手大腕影業 啟動「亞洲 AI 視覺中心」計畫

（經濟會員內容不上線） 中小企加薪減稅 留意兩限制

相關新聞

投資算力中心 有條件優稅

財政部促參司昨（12）日預告「促參法重大公共建設範圍」草案，明訂AI算力中心適用重大公建租稅優惠門檻，必須不含土地投資額達3億元，且算力規模達標，即運算精度為32位元浮點運算時，總算力規模達每秒15千兆次浮點運算（15PetaFLOPS）以上。

企業境外所得 要課營所稅

財政部北區國稅局表示，企業投資境外金融商品，取得各類海外所得非屬扣繳範圍，屬於「境外所得」，依《所得稅法》規定，企業應併同境內所得合併課徵營所稅。

管委會出租外牆 應辦稅籍

不少位於人潮聚集區域的大樓會出租外牆，增加管委會收入，財政部台北國稅局表示，大樓管委會如有出租外牆、屋頂或陽台收取租金，應依規定辦理稅籍登記並報繳營業稅。

公司出售資產收益 須報稅

財政部南區國稅局表示，企業如果出售資產，應以售價減除未折減餘額計算損益，列入申報營所稅，以免產生收益卻漏未申報，恐遭補稅處罰。舉例來說，營業人出售所有自用乘人小汽車或轉供負責人、他人使用，應依規定開立發票並申報營業稅，出售資產損益應申報營所稅。

未分配盈餘投資 三年不能變

企業將未分配盈餘用於實質投資可享租稅優惠，不過財政部北區國稅局提醒，營利事業若在三年內，將以盈餘購置的建築物、軟硬體設備等轉借、出租，或變更使用目的，轉為非供自行生產或營業用部分，將補稅並加計利息。

個人借貸利息 不列扣除額

財政部高雄國稅局表示，個人之間的借貸若有收取利息，應併入申報個人綜所稅；許多納稅人誤以為，這筆利息收入可適用「儲蓄投資特別扣除額」，但依規定，這筆利息並非來自金融機構，不符合稅法對於儲蓄扣除額的減除規定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。