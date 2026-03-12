國稅局：報稅申報醫藥及生育費 須扣除保險理賠金額

今年報稅季前置作業開跑，財政部北區國稅局今天表示，部分民眾去年報稅時選擇採列舉扣除額，但在列報醫藥及生育費時，未自行減除受有保險理賠給付金額，後來收到補徵稅額通知，提醒民眾留意通知書最後一頁的補稅原因。

北區國稅局今天舉行例行記者會，提醒民眾申報綜合所得稅時，列報本人、配偶或受扶養親屬的醫藥及生育費，若先前受有保險給付，應自醫藥及生育費中予以減除，依照減除後的餘額列報扣除。

舉例來說，有納稅義務人辦理113年度綜合所得稅結算申報時，列報醫藥及生育費扣除額新台幣200萬元，其中183萬元屬於配偶的醫療費，不過國稅局查出其配偶113年度就醫支出的醫藥費，受有保險公司理賠給付部分共143萬元；因此，得列報醫藥及生育費扣除額應為57萬元，計算方式為200萬元減掉保險給付的143萬元，重新計算補徵稅額為143萬元乘以稅率20%，共28.6萬元。

官員表示，由於先前有不少民眾收到補徵稅額通知書，都是因為漏扣保險公司理賠給付數額，因此提醒民眾，如果報稅時選擇採列舉扣除額，並列報本人、配偶或受扶養親屬的醫藥及生育費，應自行減除受有保險理賠給付金額後，依照減除後的醫藥費額度，列報該項列舉扣除額。

北區國稅局補充，經國稅局核定補稅的綜合所得稅案件，納稅義務人會同時收到繳款書與核定通知書，在核定通知書最後一頁的「調整理由、法令依據及其他補充事項」，有詳細的補稅原因說明，民眾亦可自行查閱檢視。