新制勞退收益率15.6% 為何我分紅少？勞保局：按個人「貢獻度」計算

挺不下去？Podcast大咖選前表態支持川普 今轟美伊戰爭「讓美國人感覺背叛」

曹興誠喊辭執委…文總下周開會更改英文名稱 刪Chinese納Taiwan

國稅局：報稅申報醫藥及生育費 須扣除保險理賠金額

中央社／ 台北12日電

今年報稅季前置作業開跑，財政部北區國稅局今天表示，部分民眾去年報稅時選擇採列舉扣除額，但在列報醫藥及生育費時，未自行減除受有保險理賠給付金額，後來收到補徵稅額通知，提醒民眾留意通知書最後一頁的補稅原因。

北區國稅局今天舉行例行記者會，提醒民眾申報綜合所得稅時，列報本人、配偶或受扶養親屬的醫藥及生育費，若先前受有保險給付，應自醫藥及生育費中予以減除，依照減除後的餘額列報扣除。

舉例來說，有納稅義務人辦理113年度綜合所得稅結算申報時，列報醫藥及生育費扣除額新台幣200萬元，其中183萬元屬於配偶的醫療費，不過國稅局查出其配偶113年度就醫支出的醫藥費，受有保險公司理賠給付部分共143萬元；因此，得列報醫藥及生育費扣除額應為57萬元，計算方式為200萬元減掉保險給付的143萬元，重新計算補徵稅額為143萬元乘以稅率20%，共28.6萬元。

官員表示，由於先前有不少民眾收到補徵稅額通知書，都是因為漏扣保險公司理賠給付數額，因此提醒民眾，如果報稅時選擇採列舉扣除額，並列報本人、配偶或受扶養親屬的醫藥及生育費，應自行減除受有保險理賠給付金額後，依照減除後的醫藥費額度，列報該項列舉扣除額。

北區國稅局補充，經國稅局核定補稅的綜合所得稅案件，納稅義務人會同時收到繳款書與核定通知書，在核定通知書最後一頁的「調整理由、法令依據及其他補充事項」，有詳細的補稅原因說明，民眾亦可自行查閱檢視。

報稅 納稅義務人 財政部

相關新聞

未分配盈餘投資 三年不能變

企業將未分配盈餘用於實質投資可享租稅優惠，不過財政部北區國稅局提醒，營利事業若在三年內，將以盈餘購置的建築物、軟硬體設備等轉借、出租，或變更使用目的，轉為非供自行生產或營業用部分，將補稅並加計利息。

個人借貸利息 不列扣除額

財政部高雄國稅局表示，個人之間的借貸若有收取利息，應併入申報個人綜所稅；許多納稅人誤以為，這筆利息收入可適用「儲蓄投資特別扣除額」，但依規定，這筆利息並非來自金融機構，不符合稅法對於儲蓄扣除額的減除規定。

隱匿財產避稅 當心假扣押

財政部台北國稅局表示，稽徵機關為保障租稅債權，如發現納稅義務人有隱匿或移轉財產、逃避稅捐執行跡象，將向法院聲請就其名下財產實施假扣押。

前二月房地稅跌幅收斂

財政部昨（11）日公布2月稅收統計，若剔除春節因素，以今年累計稅收來看，前二月土增稅年減17.4％、個人房地合一稅年減5.5％、契稅則是轉為年增4.8％，反映出房地交易相關稅目跌幅已趨緩，甚至轉正。

竹市房屋稅自住優惠別錯過 3/23前得設籍未申請恐多繳數倍

房屋稅將於5月1日開徵，新竹市稅務局提醒，房屋稅2.0新制針對自住房屋新增「辦竣戶籍登記」要件，民眾欲適用自住優惠稅率（1%至1.2%），務必於3月23日前完成戶籍登記並提出申請，若未符合自住條件，則依持有戶數，按非自住稅率2.6%至4.8%課徵。

企業無息出借資金 設算課稅

企業資金往來型態多元，財政部高雄國稅局表示，公司調度資金應留意相關規定，若對關係人出借資金，未收取利息，或收取利息偏低，國稅局會以當年度1月1日的臺銀基準利率設算利息，並調整補稅。

