協助儘早取得繳清證明書 國稅局提供多元遺產稅繳納方式

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部南區國稅局表示，為提供遺產稅納稅義務人繳稅的便捷性，國稅局提供多種繳稅管道，納稅義務人可於稅單規定期限內，依自身需求選擇最便捷的方式繳清稅款，以儘早取得遺產稅繳清證明書，完成遺產繼承。

南區國稅局指出，納稅義務人除可至代收稅款金融機構(郵局除外)臨櫃繳納遺產稅外，稅額3萬元以下亦可就近至統一、全家、萊爾富及來來（OK）等便利商店繳納，也可選擇更為快速方便的E化繳稅方式，包括使用晶片金融卡或活期儲蓄存款帳戶進行轉帳繳稅，或利用信用卡、行動支付、電子支付帳戶等方式繳稅，避免臨櫃繳納不便及現金遺失風險。

該局進一步說明，納稅義務人如果到便利商店或使用前述E化繳稅方式繳納遺產稅，其繳納截止日開放至繳納期間屆滿後3日24時前，雖仍屬逾期繳納案件，但無須繳納滯納金。要注意的是，一旦逾前項期限，雖於繳納期限屆滿之翌日起30日前，可至代收稅款金融機構(郵局除外)臨櫃繳納，或透過24小時網路繳稅服務網站，使用信用卡、晶片金融卡及活期儲蓄存款帳戶繳稅，但須負擔每逾3日加徵1%之滯納金，最高加徵至10%。另外，若面臨稅額龐大或現金繳納困難，可向國稅局申請延（分）期繳納或實物抵繳，以減輕負擔。

南區國稅局呼籲，遺產稅E化繳稅方式多樣化，快速又方便，請掌握期限多加利用，以減少臨櫃等候及往返路途時間。如有任何疑問，可撥打免費服務電話0800-000-321，或向戶籍所在地之國稅局所屬分局、稽徵所洽詢。

行動支付 便利商店 繳稅 遺產稅 國稅局

相關新聞

未分配盈餘投資 三年不能變

企業將未分配盈餘用於實質投資可享租稅優惠，不過財政部北區國稅局提醒，營利事業若在三年內，將以盈餘購置的建築物、軟硬體設備等轉借、出租，或變更使用目的，轉為非供自行生產或營業用部分，將補稅並加計利息。

個人借貸利息 不列扣除額

財政部高雄國稅局表示，個人之間的借貸若有收取利息，應併入申報個人綜所稅；許多納稅人誤以為，這筆利息收入可適用「儲蓄投資特別扣除額」，但依規定，這筆利息並非來自金融機構，不符合稅法對於儲蓄扣除額的減除規定。

隱匿財產避稅 當心假扣押

財政部台北國稅局表示，稽徵機關為保障租稅債權，如發現納稅義務人有隱匿或移轉財產、逃避稅捐執行跡象，將向法院聲請就其名下財產實施假扣押。

前二月房地稅跌幅收斂

財政部昨（11）日公布2月稅收統計，若剔除春節因素，以今年累計稅收來看，前二月土增稅年減17.4％、個人房地合一稅年減5.5％、契稅則是轉為年增4.8％，反映出房地交易相關稅目跌幅已趨緩，甚至轉正。

竹市房屋稅自住優惠別錯過 3/23前得設籍未申請恐多繳數倍

房屋稅將於5月1日開徵，新竹市稅務局提醒，房屋稅2.0新制針對自住房屋新增「辦竣戶籍登記」要件，民眾欲適用自住優惠稅率（1%至1.2%），務必於3月23日前完成戶籍登記並提出申請，若未符合自住條件，則依持有戶數，按非自住稅率2.6%至4.8%課徵。

企業無息出借資金 設算課稅

企業資金往來型態多元，財政部高雄國稅局表示，公司調度資金應留意相關規定，若對關係人出借資金，未收取利息，或收取利息偏低，國稅局會以當年度1月1日的臺銀基準利率設算利息，並調整補稅。

