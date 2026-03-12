協助儘早取得繳清證明書 國稅局提供多元遺產稅繳納方式

財政部南區國稅局表示，為提供遺產稅納稅義務人繳稅的便捷性，國稅局提供多種繳稅管道，納稅義務人可於稅單規定期限內，依自身需求選擇最便捷的方式繳清稅款，以儘早取得遺產稅繳清證明書，完成遺產繼承。

南區國稅局指出，納稅義務人除可至代收稅款金融機構(郵局除外)臨櫃繳納遺產稅外，稅額3萬元以下亦可就近至統一、全家、萊爾富及來來（OK）等便利商店繳納，也可選擇更為快速方便的E化繳稅方式，包括使用晶片金融卡或活期儲蓄存款帳戶進行轉帳繳稅，或利用信用卡、行動支付、電子支付帳戶等方式繳稅，避免臨櫃繳納不便及現金遺失風險。

該局進一步說明，納稅義務人如果到便利商店或使用前述E化繳稅方式繳納遺產稅，其繳納截止日開放至繳納期間屆滿後3日24時前，雖仍屬逾期繳納案件，但無須繳納滯納金。要注意的是，一旦逾前項期限，雖於繳納期限屆滿之翌日起30日前，可至代收稅款金融機構(郵局除外)臨櫃繳納，或透過24小時網路繳稅服務網站，使用信用卡、晶片金融卡及活期儲蓄存款帳戶繳稅，但須負擔每逾3日加徵1%之滯納金，最高加徵至10%。另外，若面臨稅額龐大或現金繳納困難，可向國稅局申請延（分）期繳納或實物抵繳，以減輕負擔。

南區國稅局呼籲，遺產稅E化繳稅方式多樣化，快速又方便，請掌握期限多加利用，以減少臨櫃等候及往返路途時間。如有任何疑問，可撥打免費服務電話0800-000-321，或向戶籍所在地之國稅局所屬分局、稽徵所洽詢。