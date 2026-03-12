前二月房地稅跌幅收斂

財政部昨（11）日公布2月稅收統計，若剔除春節因素，以今年累計稅收來看，前二月土增稅年減17.4％、個人房地合一稅年減5.5％、契稅則是轉為年增4.8％，反映出房地交易相關稅目跌幅已趨緩，甚至轉正。

受農曆春節影響，2月工作日數較去年減少六天，當月房地相關稅目均呈負成長，土增稅年減41.5％、契稅年減28.4％、房地合一稅年減7.9％；若與元月相比，除了個人房地合一稅，均呈月減，土增稅月減42.3％，契稅則是月減40.2％。

土增稅2月實徵38億元，為2016年3月以來新低，年減41.5％，大部分縣市皆呈雙位數負成長，六都年減幅都達三成以上；累計1至2月實徵105億元、為2017年以來的新低，年減17.4％，又以台中、新北及台北減少較多，六都唯一增加的為台南市。

契稅2月實徵9億元，年減28.4％，以高雄、台北及桃園市減少較多，六都唯一年增也是台南市，主因有新建案交屋挹注；累計1至2月實徵24億元，年增4.8％，六都互有增減，增加較多的是台南、新北及台中市，減少最多的是高雄市。

個人房地合一稅2月實徵34億元，年減7.9％，六都增減不一，減少較多的是台中市與桃園市，增加較多的則是雙北；累計1至2月實徵54億元，較上年同月減少3億元，年減5.5％。