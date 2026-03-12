聽新聞
隱匿財產避稅 當心假扣押

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部台北國稅局表示，稽徵機關為保障租稅債權，如發現納稅義務人有隱匿或移轉財產、逃避稅捐執行跡象，將向法院聲請就其名下財產實施假扣押。

依稅捐稽徵法規定，納稅人如有隱匿或移轉財產、規避稅捐執行之跡象，稽徵機關可於繳納通知文書送達後，聲請法院就其財產實施假扣押，並依行政執行法規定，與行政執行機關協力執行扣押程序，以確保稅捐債權徵起。

舉例來說，黃先生（化名）2025年間以迂迴方式陸續匯款至兒子的投資公司，經國稅局核定贈與稅1,000萬元，黃先生不服申請復查。在這段期間，國稅局查得黃先生在贈與日後出售八筆不動產，總價高達1億餘元，且他名下所有不動產，除原已設定抵押權外，在案件調查期間，再增加設定3億餘元，合計最高限額抵押權高達4億餘元。國稅局認定確有隱匿或移轉財產跡象，為保全稅捐債權，國稅局向法院聲請假扣押獲准。

相關新聞

未分配盈餘投資 三年不能變

企業將未分配盈餘用於實質投資可享租稅優惠，不過財政部北區國稅局提醒，營利事業若在三年內，將以盈餘購置的建築物、軟硬體設備等轉借、出租，或變更使用目的，轉為非供自行生產或營業用部分，將補稅並加計利息。

個人借貸利息 不列扣除額

財政部高雄國稅局表示，個人之間的借貸若有收取利息，應併入申報個人綜所稅；許多納稅人誤以為，這筆利息收入可適用「儲蓄投資特別扣除額」，但依規定，這筆利息並非來自金融機構，不符合稅法對於儲蓄扣除額的減除規定。

前二月房地稅跌幅收斂

財政部昨（11）日公布2月稅收統計，若剔除春節因素，以今年累計稅收來看，前二月土增稅年減17.4％、個人房地合一稅年減5.5％、契稅則是轉為年增4.8％，反映出房地交易相關稅目跌幅已趨緩，甚至轉正。

竹市房屋稅自住優惠別錯過 3/23前得設籍未申請恐多繳數倍

房屋稅將於5月1日開徵，新竹市稅務局提醒，房屋稅2.0新制針對自住房屋新增「辦竣戶籍登記」要件，民眾欲適用自住優惠稅率（1%至1.2%），務必於3月23日前完成戶籍登記並提出申請，若未符合自住條件，則依持有戶數，按非自住稅率2.6%至4.8%課徵。

企業無息出借資金 設算課稅

企業資金往來型態多元，財政部高雄國稅局表示，公司調度資金應留意相關規定，若對關係人出借資金，未收取利息，或收取利息偏低，國稅局會以當年度1月1日的臺銀基準利率設算利息，並調整補稅。

