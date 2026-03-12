隱匿財產避稅 當心假扣押

財政部台北國稅局表示，稽徵機關為保障租稅債權，如發現納稅義務人有隱匿或移轉財產、逃避稅捐執行跡象，將向法院聲請就其名下財產實施假扣押。

依稅捐稽徵法規定，納稅人如有隱匿或移轉財產、規避稅捐執行之跡象，稽徵機關可於繳納通知文書送達後，聲請法院就其財產實施假扣押，並依行政執行法規定，與行政執行機關協力執行扣押程序，以確保稅捐債權徵起。

舉例來說，黃先生（化名）2025年間以迂迴方式陸續匯款至兒子的投資公司，經國稅局核定贈與稅1,000萬元，黃先生不服申請復查。在這段期間，國稅局查得黃先生在贈與日後出售八筆不動產，總價高達1億餘元，且他名下所有不動產，除原已設定抵押權外，在案件調查期間，再增加設定3億餘元，合計最高限額抵押權高達4億餘元。國稅局認定確有隱匿或移轉財產跡象，為保全稅捐債權，國稅局向法院聲請假扣押獲准。