個人借貸利息 不列扣除額

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部高雄國稅局表示，個人之間的借貸若有收取利息，應併入申報個人綜所稅；許多納稅人誤以為，這筆利息收入可適用「儲蓄投資特別扣除額」，但依規定，這筆利息並非來自金融機構，不符合稅法對於儲蓄扣除額的減除規定。

高雄國稅局表示，債務人在給付所得時無扣繳所得稅義務，納稅人常會漏報這類利息。但依《所得稅法》規定，個人貸出款項取得利息，需併入取得年度課稅，只是個人間因借貸所生利息，並非源自金融機構存款利息，不符合稅法中儲蓄投資特別扣除額的減除規定。

舉例來說，陳先生（化名）與蔡小姐（化名）簽訂借貸契約，陳先生提供名下不動產設定抵押，向蔡小姐借款1,000萬元，且約定年利率為10％，2024年陳先生共給付蔡小姐利息100萬元，但蔡小姐2024年綜所稅結算申報，並未列報這筆利息所得，經國稅局查獲，除補徵稅額外，並依所得稅法規定裁處罰鍰。

