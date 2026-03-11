財部：大額稅款案件減少 2月全台土增稅年減41.5%

財政部今天公布全國賦稅收入統計，受房地交易量及大額稅款案件減少影響，2月房地相關稅目實徵金額均呈年減，其中又以土地增值稅年減41.5%減幅最大，六都年減幅均達到3成以上。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，由於2月適逢春節，工作日數較去年少6天，使房地相關稅目均呈負成長，其中土地增值稅年減41.5%、契稅年減28.4%、個人房地合一稅年減7.9%。

劉訓蓉補充，若剔除農曆春節因素影響，觀察前2月房地相關稅目表現，則呈現趨緩或轉正，其中，土地增值稅年減17.4%、個人房地合一稅年減5.5%，而契稅轉為年增4.8%。

劉訓蓉說明，2月土地增值稅實徵淨額為38億元，為105年3月以來新低，以台中市、桃園市、新北市減少較多，且多數縣市均呈雙位數負成長，六都年減幅都達到3成以上，主要受到春節落點差異、大額稅款案件減少所致。

前2月土地增值稅實徵淨額105億元，仍為106年以來新低，以台中市、新北市、台北市減少較多，六都中唯一增加的是台南市。

契稅方面，劉訓蓉表示，2月實徵淨額9億元，為112年2月以來新低，以高雄市、台北市、桃園市減少較多，台南市因有新建案交屋挹注，是唯一呈年增的直轄市。

前2月契稅實徵淨額24億元，六都互有增減，台南市、新北市、台中市增加較多，減少最多的則是高雄市。

個人房地合一稅方面，劉訓蓉表示，2月實徵淨額34億元，六都增減不一，減少比較多的是台中市、桃園市，雙北則增加較多；前2月實徵淨額54億元，同樣是台中市、桃園市減少較多，增加的仍是雙北。