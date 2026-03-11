快訊

台南永康惡火延燒7鐵皮屋…傳民眾受困 尋獲1人已無生命跡象

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

聽新聞
0:00 / 0:00

財部：大額稅款案件減少 2月全台土增稅年減41.5%

中央社／ 記者呂晏慈台北11日電

財政部今天公布全國賦稅收入統計，受房地交易量及大額稅款案件減少影響，2月房地相關稅目實徵金額均呈年減，其中又以土地增值稅年減41.5%減幅最大，六都年減幅均達到3成以上。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，由於2月適逢春節，工作日數較去年少6天，使房地相關稅目均呈負成長，其中土地增值稅年減41.5%、契稅年減28.4%、個人房地合一稅年減7.9%。

劉訓蓉補充，若剔除農曆春節因素影響，觀察前2月房地相關稅目表現，則呈現趨緩或轉正，其中，土地增值稅年減17.4%、個人房地合一稅年減5.5%，而契稅轉為年增4.8%。

劉訓蓉說明，2月土地增值稅實徵淨額為38億元，為105年3月以來新低，以台中市、桃園市、新北市減少較多，且多數縣市均呈雙位數負成長，六都年減幅都達到3成以上，主要受到春節落點差異、大額稅款案件減少所致。

前2月土地增值稅實徵淨額105億元，仍為106年以來新低，以台中市、新北市、台北市減少較多，六都中唯一增加的是台南市。

契稅方面，劉訓蓉表示，2月實徵淨額9億元，為112年2月以來新低，以高雄市、台北市、桃園市減少較多，台南市因有新建案交屋挹注，是唯一呈年增的直轄市。

前2月契稅實徵淨額24億元，六都互有增減，台南市、新北市、台中市增加較多，減少最多的則是高雄市。

個人房地合一稅方面，劉訓蓉表示，2月實徵淨額34億元，六都增減不一，減少比較多的是台中市、桃園市，雙北則增加較多；前2月實徵淨額54億元，同樣是台中市、桃園市減少較多，增加的仍是雙北。

土地增值稅 高雄市 台中市

延伸閱讀

台股日均成交值加倍 2月證交稅263億寫同期新高

2月總稅收年減近1成 證交稅逆勢連七紅

經濟日報社論／稅收成長停滯是財政警訊

2月新生兒6,523人 探底

相關新聞

竹市房屋稅自住優惠別錯過 3/23前得設籍未申請恐多繳數倍

房屋稅將於5月1日開徵，新竹市稅務局提醒，房屋稅2.0新制針對自住房屋新增「辦竣戶籍登記」要件，民眾欲適用自住優惠稅率（1%至1.2%），務必於3月23日前完成戶籍登記並提出申請，若未符合自住條件，則依持有戶數，按非自住稅率2.6%至4.8%課徵。

企業無息出借資金 設算課稅

企業資金往來型態多元，財政部高雄國稅局表示，公司調度資金應留意相關規定，若對關係人出借資金，未收取利息，或收取利息偏低，國稅局會以當年度1月1日的臺銀基準利率設算利息，並調整補稅。

證交稅以成交價計算

財政部台北國稅局表示，買賣股票應以「實際成交價格」計算證券交易稅，非以股票面額或發行公司資產淨值計算。

銷售商品禮券 要開發票

財政部南區國稅局表示，禮券可分為「商品禮券」與「現金禮券」兩種，開立發票規定各有不同，營業人應依規定辦理，民眾持禮券消費也要留意是否應索取統一發票。

稅收超徵3000億就普發現金？卓榮泰：盼用更精算方式讓全民共享

財政部長莊翠雲指出，到昨天（9日）為止，普發萬元現金，已經有2,293萬人領取，達到預估人數的97.31%。立委羅明才指出，他已經提案，希望未來只要稅收超徵3,000億元以上，就直接匯入每個人的帳戶。行政院長卓榮泰回應，政府會期待用更多精算方式，來讓全民共享。

遺產設有地上權 可扣除估價

財政部台北國稅局提醒，繼承遺產中若有土地，其遺產稅課稅價值是以被繼承人死亡時的「公告土地現值」來核算，如土地設有地上權時，因土地使用權歸屬於地上權人，導致土地價值減低，因此應扣除地上權價額。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。