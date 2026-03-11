快訊

遭前女友餵老鼠藥險沒命 澳籍交換生作證認了「開放式關係」：因嫉妒下藥

荷莫茲海峽連傳不明飛行物攻擊 3艘商船遭擊中、其中1艘起火

2月總稅收年減近1成 證交稅逆勢連七紅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部11日公布最新全國賦稅收入統計，2月實徵淨額922億元，較上年同月減少9.7％，其中，證交稅受到上市上櫃股票平均每日成交值較去年同期翻倍成長，證交稅實徵淨額年增41.2％、寫下連七紅。

2月實徵淨額922億元與上年同月比較，以綜所稅減少129億元及貨物稅減少42億元較多，但證交稅增加77億元；累計1至2月實徵淨額3,566億元，較上年同期增加10.9％，累計1至2月實徵淨額與上年同期比較，以證交稅增加351億元及營業稅增加139億元較多，但綜所稅減少83億元。

營利事業所得稅2月實徵淨額53億元，較上年同月減少27.9％，主因本月有大額退稅案件。累計1至2月實徵淨額99億元，較上年同期減少2.9％。

綜合所得稅2月實徵淨額433億元，較上年同月減少22.9％，累計1至2月實徵淨額960億元，較上年同期減少7.9％，均因今年農曆春節晚於去年，部分年終獎金之扣繳稅款延後入帳。

營業稅2月實徵淨額較上年同月增加76億元，由負268億元上升為負193億元，累計1至2月實徵淨額930億元，較上年同期增加17.6％，主因內需穩定，資通及視聽產品、電子零組件等進口稅額增加，加以適用外銷零稅率營業人申請退稅減少所致。

證交稅2月及累計1至2月上市上櫃股票平均每日成交值為9,123億元、9,113億元，分別較上年同期增1倍、1.1倍。2月證交稅實徵淨額263億元，受日均成交值擴大與交易日數減少交互影響，較上年同月增加77億元年增41.2％；累計1至2月實徵淨額702億元，較上年同期增加351億元、年增99.9％。

營業稅 電子零組件 綜合所得稅 證交稅

延伸閱讀

AI、觀光餐旅2月營收旺 塑化、電器電纜「市場低迷」衰退

和椿財報／2025年稅後純益1.7億元、年減1.6% EPS 2.08元

六壽險前二月新保費大增

中租1-2月每股賺1.98元

相關新聞

竹市房屋稅自住優惠別錯過 3/23前得設籍未申請恐多繳數倍

房屋稅將於5月1日開徵，新竹市稅務局提醒，房屋稅2.0新制針對自住房屋新增「辦竣戶籍登記」要件，民眾欲適用自住優惠稅率（1%至1.2%），務必於3月23日前完成戶籍登記並提出申請，若未符合自住條件，則依持有戶數，按非自住稅率2.6%至4.8%課徵。

企業無息出借資金 設算課稅

企業資金往來型態多元，財政部高雄國稅局表示，公司調度資金應留意相關規定，若對關係人出借資金，未收取利息，或收取利息偏低，國稅局會以當年度1月1日的臺銀基準利率設算利息，並調整補稅。

證交稅以成交價計算

財政部台北國稅局表示，買賣股票應以「實際成交價格」計算證券交易稅，非以股票面額或發行公司資產淨值計算。

銷售商品禮券 要開發票

財政部南區國稅局表示，禮券可分為「商品禮券」與「現金禮券」兩種，開立發票規定各有不同，營業人應依規定辦理，民眾持禮券消費也要留意是否應索取統一發票。

稅收超徵3000億就普發現金？卓榮泰：盼用更精算方式讓全民共享

財政部長莊翠雲指出，到昨天（9日）為止，普發萬元現金，已經有2,293萬人領取，達到預估人數的97.31%。立委羅明才指出，他已經提案，希望未來只要稅收超徵3,000億元以上，就直接匯入每個人的帳戶。行政院長卓榮泰回應，政府會期待用更多精算方式，來讓全民共享。

遺產設有地上權 可扣除估價

財政部台北國稅局提醒，繼承遺產中若有土地，其遺產稅課稅價值是以被繼承人死亡時的「公告土地現值」來核算，如土地設有地上權時，因土地使用權歸屬於地上權人，導致土地價值減低，因此應扣除地上權價額。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。