2月總稅收年減近1成 證交稅逆勢連七紅
財政部11日公布最新全國賦稅收入統計，2月實徵淨額922億元，較上年同月減少9.7％，其中，證交稅受到上市上櫃股票平均每日成交值較去年同期翻倍成長，證交稅實徵淨額年增41.2％、寫下連七紅。
2月實徵淨額922億元與上年同月比較，以綜所稅減少129億元及貨物稅減少42億元較多，但證交稅增加77億元；累計1至2月實徵淨額3,566億元，較上年同期增加10.9％，累計1至2月實徵淨額與上年同期比較，以證交稅增加351億元及營業稅增加139億元較多，但綜所稅減少83億元。
營利事業所得稅2月實徵淨額53億元，較上年同月減少27.9％，主因本月有大額退稅案件。累計1至2月實徵淨額99億元，較上年同期減少2.9％。
綜合所得稅2月實徵淨額433億元，較上年同月減少22.9％，累計1至2月實徵淨額960億元，較上年同期減少7.9％，均因今年農曆春節晚於去年，部分年終獎金之扣繳稅款延後入帳。
營業稅2月實徵淨額較上年同月增加76億元，由負268億元上升為負193億元，累計1至2月實徵淨額930億元，較上年同期增加17.6％，主因內需穩定，資通及視聽產品、電子零組件等進口稅額增加，加以適用外銷零稅率營業人申請退稅減少所致。
證交稅2月及累計1至2月上市上櫃股票平均每日成交值為9,123億元、9,113億元，分別較上年同期增1倍、1.1倍。2月證交稅實徵淨額263億元，受日均成交值擴大與交易日數減少交互影響，較上年同月增加77億元年增41.2％；累計1至2月實徵淨額702億元，較上年同期增加351億元、年增99.9％。
