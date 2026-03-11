竹市房屋稅自住優惠別錯過 3/23前得設籍未申請恐多繳數倍

房屋稅將於5月1日開徵，新竹市稅務局提醒，房屋稅2.0新制針對自住房屋新增「辦竣戶籍登記」要件，民眾欲適用自住優惠稅率（1%至1.2%），務必於3月23日前完成戶籍登記並提出申請，若未符合自住條件，則依持有戶數，按非自住稅率2.6%至4.8%課徵。

新竹市稅務局長蘇蔚芳指出，自住房屋指個人住家用房屋，須同時符合無出租或供營業情形，且供本人、配偶或直系親屬實際居住使用，並於該屋「辦竣戶籍登記」，及本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內等條件，缺一不可。若全國僅持有1戶房屋，且房屋現值在一定金額以下（新竹市115年期為185萬6600元），還可享全國單一自住優惠稅率1%。

稅務局進一步說明，常有民眾詢問「直系親屬」的範圍。所謂直系親屬包括直系血親與直系姻親，例如父母、祖父母、子女、孫子女，以及因婚姻關係形成的岳父母、公婆、女婿、媳婦等皆屬之；至於兄弟姊妹、叔伯、姑姑、阿姨、舅舅等則屬於「旁系親屬」，若僅由其設籍，則不符合自住優惠稅率的適用條件。

稅務局指出，若僅完成戶籍登記，但房屋實際有出租或供營業使用，皆不符合自住用房屋認定，將依實際使用情形按相應稅率課徵房屋稅；若超過全國3戶限制，則依持有戶數，按非自住稅率2.6%至4.8%課徵。

稅務局提醒，符合自住用房屋要件的民眾，務必於今年3月23日前完成戶籍登記並提出申請，115年期房屋稅才能按自住優惠稅率核課，若逾期申請，則需等到116年期才能適用，請民眾特別留意。

稅務局補充，為協助民眾瞭解房屋稅2.0新制內容，稅務局官網設有「房屋稅2.0專區」，提供宣導動畫、懶人包及常見問答(Q&A)等資訊，歡迎多加利用。如有相關疑問，亦可至稅務局網站查詢，或撥03-5225161分機401至417、0800-000321或1999市民服務專線，將有專人提供協助。