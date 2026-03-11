銷售商品禮券 要開發票

財政部南區國稅局表示，禮券可分為「商品禮券」與「現金禮券」兩種，開立發票規定各有不同，營業人應依規定辦理，民眾持禮券消費也要留意是否應索取統一發票。

南區國稅局說明，依統一發票使用辦法規定，若禮券上載明憑券可兌付一定數量商品名稱，屬於「商品禮券」，營業人在銷售商品禮券時，就應開立統一發票，日後消費者持券兌換商品時，商家不會再另行開立發票。

若禮券僅載明金額，消費者依券面金額兌購商品，則屬於「現金禮券」，商家在消費者兌購商品時，應開立統一發票。

舉例來說，若民眾持百貨公司商家發行的蛋糕「商品禮券」兌換指定蛋糕，因發票在銷售禮券時已經開立，民眾兌換時不會再收到統一發票。但如果民眾使用「商品禮券」，並加價升級其他蛋糕時，商家仍要針對加價升級的差額部分開立統一發票。