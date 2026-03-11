聽新聞
0:00 / 0:00
銷售商品禮券 要開發票
財政部南區國稅局表示，禮券可分為「商品禮券」與「現金禮券」兩種，開立發票規定各有不同，營業人應依規定辦理，民眾持禮券消費也要留意是否應索取統一發票。
南區國稅局說明，依統一發票使用辦法規定，若禮券上載明憑券可兌付一定數量商品名稱，屬於「商品禮券」，營業人在銷售商品禮券時，就應開立統一發票，日後消費者持券兌換商品時，商家不會再另行開立發票。
若禮券僅載明金額，消費者依券面金額兌購商品，則屬於「現金禮券」，商家在消費者兌購商品時，應開立統一發票。
舉例來說，若民眾持百貨公司商家發行的蛋糕「商品禮券」兌換指定蛋糕，因發票在銷售禮券時已經開立，民眾兌換時不會再收到統一發票。但如果民眾使用「商品禮券」，並加價升級其他蛋糕時，商家仍要針對加價升級的差額部分開立統一發票。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。