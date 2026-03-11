財政部台北國稅局表示，買賣股票應以「實際成交價格」計算證券交易稅，非以股票面額或發行公司資產淨值計算。

依《證交稅條例》規定，只要買賣有價證券，應由代徵人（例如券商）或買受人在買賣交割當日，依照每次成交價格一定稅率（公司發行股票為千分之3）代徵證交稅，並於代徵次日，填具繳款書向國庫繳納。

舉例來說，甲公司為已簽證發行股票的未上市公司，股東A君將持有的甲公司股票20萬股出售B君，雙方議定每股成交價格為90元，依規定應以實際成交價格計算總價額為1,800萬元，依照千分之3稅率課徵證交稅5.4萬元，但B君卻以甲公司每股淨值50元計算，繳納代徵證交稅3萬元。

國稅局查獲短漏代徵證交稅2.4萬元，除發單向代徵人補徵稅款，另處以應代徵未代徵的應納稅額一倍至十倍罰鍰。