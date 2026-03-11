聽新聞
證交稅以成交價計算

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部台北國稅局表示，買賣股票應以「實際成交價格」計算證券交易稅，非以股票面額或發行公司資產淨值計算。

依《證交稅條例》規定，只要買賣有價證券，應由代徵人（例如券商）或買受人在買賣交割當日，依照每次成交價格一定稅率（公司發行股票為千分之3）代徵證交稅，並於代徵次日，填具繳款書向國庫繳納。

舉例來說，甲公司為已簽證發行股票的未上市公司，股東A君將持有的甲公司股票20萬股出售B君，雙方議定每股成交價格為90元，依規定應以實際成交價格計算總價額為1,800萬元，依照千分之3稅率課徵證交稅5.4萬元，但B君卻以甲公司每股淨值50元計算，繳納代徵證交稅3萬元。

國稅局查獲短漏代徵證交稅2.4萬元，除發單向代徵人補徵稅款，另處以應代徵未代徵的應納稅額一倍至十倍罰鍰。

上市公司 國稅局 股票

相關新聞

企業無息出借資金 設算課稅

企業資金往來型態多元，財政部高雄國稅局表示，公司調度資金應留意相關規定，若對關係人出借資金，未收取利息，或收取利息偏低，國稅局會以當年度1月1日的臺銀基準利率設算利息，並調整補稅。

銷售商品禮券 要開發票

財政部南區國稅局表示，禮券可分為「商品禮券」與「現金禮券」兩種，開立發票規定各有不同，營業人應依規定辦理，民眾持禮券消費也要留意是否應索取統一發票。

稅收超徵3000億就普發現金？卓榮泰：盼用更精算方式讓全民共享

財政部長莊翠雲指出，到昨天（9日）為止，普發萬元現金，已經有2,293萬人領取，達到預估人數的97.31%。立委羅明才指出，他已經提案，希望未來只要稅收超徵3,000億元以上，就直接匯入每個人的帳戶。行政院長卓榮泰回應，政府會期待用更多精算方式，來讓全民共享。

遺產設有地上權 可扣除估價

財政部台北國稅局提醒，繼承遺產中若有土地，其遺產稅課稅價值是以被繼承人死亡時的「公告土地現值」來核算，如土地設有地上權時，因土地使用權歸屬於地上權人，導致土地價值減低，因此應扣除地上權價額。

身障者駕照遭吊扣 恢復課稅

屏東縣財稅局表示，身心障礙者依使用牌照稅法，每人限一輛車可免徵牌照稅，但若身心障礙者領有駕駛執照，但駕照遭到吊扣，在吊扣期間，名下原本核准免徵牌照稅車輛，將不再符合免稅條件。

