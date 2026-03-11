企業無息出借資金 設算課稅

企業資金往來型態多元，財政部高雄國稅局表示，公司調度資金應留意相關規定，若對關係人出借資金，未收取利息，或收取利息偏低，國稅局會以當年度1月1日的臺銀基準利率設算利息，並調整補稅。

企業收到利息收入，應併入所得額課稅，若有利息支出，則可列為費用。

過去國稅局曾發現，有公司一方面借款支付利息，列報費用，另一方面又出借款項、不收利息（或收取極低利息），國稅局都會依法調整，對於相當於借出款項支付的利息或差額，將不予認定。

《所得稅法》規定，營利事業若對關係人有資金貸與或其他應收款項，未依照常規收取利息或利率顯著偏低，應依資金貸與期間所屬年度的1月1日臺灣銀行基準利率計算公司利息收入課稅。

另外，依營所稅查核準則規定，營業人一方面借入款項支付利息，一方面貸出款項並不收取利息，或收取利息低於所支付之利息者，對於相當於該借出款項支付的利息或其差額，不予認定。

舉例來說，甲公司2025年1月1日以「自有資金」1,000萬元無息借給子公司，甲公司辦理營所稅申報時，不得因無息借貸，而不申報利息收入，國稅局以臺銀當年度基準利率3.244％，設算利息收入32.44萬元。

若甲公司借給子公司的資金是向「銀行借款」，再無息轉貸子公司，甲公司借入款項利率年息4％，應就相當於貸出款項所支付利息，調減利息費用40萬元。

高雄國稅局呼籲，企業規劃資金調度時，應釐清貸款資金來源性質外，並建立明確資金流向紀錄與合理利率依據，以免遭調整補稅。