快訊

稅收超徵3000億就普發現金？卓榮泰：盼用更精算方式讓全民共享

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委提案，希望未來只要稅收超徵3,000億元以上，就直接普發現金，匯入每個人帳戶。聯合報系資料照
立委提案，希望未來只要稅收超徵3,000億元以上，就直接普發現金，匯入每個人帳戶。聯合報系資料照

財政部長莊翠雲指出，到昨天（9日）為止，普發萬元現金，已經有2,293萬人領取，達到預估人數的97.31%。立委羅明才指出，他已經提案，希望未來只要稅收超徵3,000億元以上，就直接匯入每個人的帳戶。行政院長卓榮泰回應，政府會期待用更多精算方式，來讓全民共享。

卓榮泰10日率莊翠雲等行政團隊部會首長，赴立法院進行總質詢備詢。2025年台灣經濟展現強勁動能，受AI投資與出口推動，全年GDP大幅上修至8.63%，創15年新高。2026年預測GDP持續看好，主計總處上修至7.71%。

對此，卓榮泰表示，所以政府一方面希望把薪水抬高，另一方面啟動更多減輕負擔。比如報稅時，減輕所有可扣抵的金額，也對特定家庭給予更多支持，減輕家庭負擔。政府多管齊下，把國家經濟成長分給全民來共享。

羅明才質詢時表示，支持這種分享的概念，就像2025年普發現金一萬元，獲得熱烈迴響。有關去年領取普發萬元現金的人數比例，卓榮泰指出，比例相當高；莊翠雲說，到昨天（9日）為止，已經有2,293萬人領取，達到預估人數的97.31%。

羅明才表示，他已經提案，希望未來只要稅收超徵，超過大概累積3,000億元以上，就可以直接匯入每個人的帳戶。

卓榮泰回應，政府會期待用更多精算方式，來讓全民共享，達到更公平的社會。政府因為種種財政規劃，2026年已舉債3,000億元。本來可以不舉債的，不過人民接受普發現金也很好，促進經濟活絡跟發展，讓全民分享經濟成長果實，政府可以來做一些更公平的分配。

行政院長 莊翠雲 主計總處

