Edenred 宜睿智慧在台用戶達110萬戶 今年強化企業旅遊

富邦媒昨（9）日舉行重大訊息說明會，宣布將清算並註銷香港富邦媒體公司。副總經理呂鈺萍表示，因為在中國大陸的事業體（富邦歌華（北京）公司）已經清算註銷，也將原本作為轉投資用的子公司香港富邦媒體註銷，未來富邦媒將專注在台灣營運。

2026-03-10 01:31