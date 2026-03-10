Edenred 宜睿智慧在台用戶達110萬戶 今年強化企業旅遊
數位服務品牌Edenred宜睿智慧公布2025年財報，其中在台灣部分，Edenred App用戶數於2025 年底用戶數正式突破百萬大關，已在今年2月突破110萬用戶。
宜睿智慧指出，今年在台灣將針對企業旅遊市場推動EdenPass，對旅遊福利業務推出更多高階機票旅宿等相關產品，包含體驗與服務，提升福利選擇廣度與服務深度。另外推出EdenPoint回饋點數，將以企業本身電子票券基礎推出全台最大票券商城，開放企業會員額外採購和優惠。
宜睿智慧以電子票券技術與產品起家，近年切入員工福利市場，推出票券與系統核銷一站式方案，涵蓋餐飲、消費等情境，協助企業推動員工福利與行銷禮贈的數位轉型，提升流程效率與員工滿意度。
根據Edenred宜睿智慧公告，全球44國家帶來總營收達30億歐元，同比成長5.7%，EBITDA 30億歐元，年增11.2%，每股純益2.59歐元，企業客戶超過3,000家，串連200多家品牌，強化數位福利布局的影響力。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Pixel 10a開箱親民價！平面鏡頭 實測拍照、AI生圖順手、還能用AirDrop
📢 蘋果「超強新品」MacBook Neo來了！平價筆電免2萬 4色搶美又輕巧
📢 蘋果最新舊換新Trade in價格出爐！iPhone 16更值錢 13款手機跌價
📢 蘋果iPhone 17e與iPhone 17差在哪？1表全解析 補足MagSafe
📢 LINE免費貼圖！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿
📢 M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。