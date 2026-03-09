快訊

空襲伊朗以來首次！ 3架美軍B-52轟炸機飛抵英國

WBC 中華隊無緣晉級8強 賴總統：努力過的人都是戰士

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，可惜最終無緣晉級八強。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，可惜最終無緣晉級八強。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽（WBC）9日晚間賽事南韓對澳洲7：2，最終由南韓晉級八強；中華隊確定無緣晉級，預計於10日晚間9點自東京成田機場啟程，11日凌晨0點15分飛回桃園機場第二航廈。賴清德總統則引用知名動漫，強調「努力過的人都是戰士」，未來不可限量。

賴總統發文表示，知名動漫《葬送的芙莉蓮》裡有一句話：「努力過的人都是戰士。」

賴總統認為，這次經典賽，台灣隊從資格賽開始，以挑戰者之姿面對各國強勁的對手，一路拚戰到最後一刻。雖然最終未能晉級，難免讓人感到可惜，但這幾場比賽球員們在場上的拚勁與韌性，相信許多球迷都看在眼裡，也深受感動。

賴總統指出，特別是陣中表現出色的投手，很多都還十分年輕，卻在世界級舞台上扛下全國的期待與壓力，抬頭挺胸、正面對決強敵。相信經過這次比賽的洗禮，他們的未來一定更加不可限量。

賴總統說，謝謝所有為台灣奮戰的選手、教練、後勤團隊，也謝謝一路相挺的球迷。邀請大家未來持續關注台灣棒球、進場看球賽，一起為選手加油，並以他們的拚搏與堅持為榮。

副總統蕭美琴指出，冠軍之路的終點，不是冠軍，而是那條路。面對世界級的強敵，我方沒有退縮，而是正面對決，這是台灣人的勇氣；面對比賽落後的局面，我方沒有放棄，而是持續專注每一球，這是台灣人的韌性。

蕭美琴表示，這場WBC經典賽雖然無緣晉級，但Team Taiwan精采的表現大家都有目共睹。相信球員們經過國際級強度的洗禮，一定也有收穫，未來帶著這些養分，持續保持勇氣與韌性的精神，台灣棒球一定能走到更遠的地方，在世界舞台佔有一席之地。

蕭美琴也請國人給予台灣的選手們最大的支持，「不管有沒有贏球，都愛你們！台灣尚勇！」

中職會長蔡其昌說，當大家穿上這件國家隊的球衣，肩上背負的，就是全台灣人民的期待與使命。而這條路從來不會一路順遂，但他們展現的拼勁與決心，就是不捨看到大家失落難過的模樣。

蔡其昌表示，未來的路還很長，但他知道，大家都會一直陪伴在Team Taiwan身邊，「說好的，我們一起笑，也要一起哭。」

