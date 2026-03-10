跨境數位內容恐遭全面性課稅 半導體業呼籲永久免稅

財政部台北國稅局提醒，繼承遺產中若有土地，其遺產稅課稅價值是以被繼承人死亡時的「公告土地現值」來核算，如土地設有地上權時，因土地使用權歸屬於地上權人，導致土地價值減低，因此應扣除地上權價額。

2026-03-10 00:43