跨境數位內容恐遭全面性課稅 半導體業呼籲永久免稅
「電子傳輸關稅暫停措施」3月底落日，跨境數位內容恐遭全面性課稅，科技業警鈴大響，台灣半導體產業協會（TSIA）昨（9）日率先發聲示警，一旦該暫停措施失效，可能加劇全球市場分裂，將對全球半導體供應鏈、技術創新周期，以及產業在全球的製造營運造成重大不利影響。
TSIA 昨日宣布，攜手世界半導體理事會（WSC）聯合指導委員會（JSTC），呼籲WTO各會員在月底登場的第14屆部長級會議（MC14）進一步延長該措施，並將其制度化成為永久性免關稅措施。
業界分析，「電子傳輸關稅暫停措施」對半導體業影響最大的是晶片設計與跨國協作。半導體公司通常在全球各地（如台灣、美國、印度）都有設計中心。工程師每天需要跨國傳輸龐大的設計文件（GDSII 檔案）、軟體模擬工具及授權碼，一旦暫停令失效，且各國開始對這類「電子傳輸」課稅，半導體公司的設計成本將大幅攀升。
