數位內容恐遭全面性課稅...看Netflix、打線上遊戲變貴了 科技業警鈴響

由世界貿易組織（WTO）發起的「電子傳輸關稅暫停措施」將在3月底自動失效，包括軟體、遊戲、數位影音、電子書等數位內容恐遭全面性課稅，科技業警鈴大響，消費者看Netflix、打線上遊戲等娛樂也恐變貴。

台灣半導體產業協會（TSIA）9日率先發聲示警，一旦該暫停措施失效，可能加劇全球市場分裂，將對全球半導體供應鏈、技術創新周期，以及產業在全球的製造營運造成重大不利影響。

TSIA並宣布，攜手世界半導體理事會（WSC）聯合指導委員會（JSTC），呼籲WTO各會員在月底登場的第14屆部長級會議（MC14）進一步延長該措施，並將其制度化成為永久性免關稅措施。

業界分析，「電子傳輸關稅暫停措施」對半導體業影響最大的是晶片設計與跨國協作。半導體公司通常在全球各地（如台灣、美國、印度）都有設計中心。工程師每天需要跨國傳輸龐大的設計文件（GDSII 檔案）、軟體模擬工具及授權碼，一旦暫停令失效，且各國開始對這類「電子傳輸」課稅，半導體公司的設計成本將大幅攀升。

業界直言，川普關稅已讓全球企業忙得團團轉，如今中東戰火延燒導致油價狂飆，通膨壓力再起，又要面臨數位內容全面性課稅壓力，一旦確定「電子傳輸關稅暫停措施」失效，等於「又要被再扒一層皮」，讓人吃不消。

尤其工廠高度自動化與先進技術需要眾多軟體協助，一旦遭課新稅，企業成本將大幅增高；一般民眾也會受衝擊，未來線上看影片、聽音樂、玩線上遊戲或博弈等「小確幸」，甚至下載App應用軟體，只要透過跨境下載的方式取得數位內容也恐變貴，進而壓抑硬體消費，最後受害的還是科技廠。

「電子傳輸關稅暫停措施」源於WTO在1998年電子商務宣言中開始實施的一項國際貿易政策，當時各會員國暫時承諾不對「透過網路跨境傳輸的數位產品」課徵關稅，並且沿用至今。

然而，2024年舉行的WTO第13屆部長會議（MC13）中，各國達成將暫停令延長至2026年3月31日，或下一屆部長會議（MC14）召開為止的共識，但也首次明確記載暫停令將在該日期「自動失效」，與以往「到期後再談判續約」的模糊空間不同，帶有強烈的「終局」意味。

換言之，「電子傳輸關稅暫停措施」今年4月起就面臨失效，數位內容貿易將從「無國界」轉變為「數位海關」模式，影響極大。

業界分析，「電子傳輸關稅暫停措施」一旦失效，各國將可以針對電子書、軟體、遊戲、應用程式或者串流影音內容進行課稅。此舉對企業端而言，勢必將大幅增加營運成本，尤其需要大幅仰賴軟體開發、生產，甚至是辦公室內操作的軟體都面臨遭課稅；對消費端來說，各種上述應用產品的價格都可能上漲。

現階段下一個關鍵時間點是3月底即將在喀麥隆舉行的MC14會議，屆時會議將決定「電子傳輸關稅暫停措施」是否落日，目前多數會員國尚未表態立場。

不過，以軟體設計聞名的印度已率先反對延長「電子傳輸免關稅」暫停期，認為這導致開發中國家損失關稅收入。

業界說明，以印度為例，若將來「電子傳輸關稅暫停措施」失效，台灣設在印度的研發中心或者營運中心，其所購買的各類辦公室軟體都可能會面臨漲價，進而增加研發成本，而價格更高昂的半導體測試軟體也會進一步漲價，當地民眾甚至看Netflix都會變貴。

業界認為，「電子傳輸關稅暫停措施」後續動態估計MC14會議後就會明朗，此刻企業必須嚴密觀察MC14會議發展，同時仔細計算若該措施失效後會增加多少營運成本，若負擔過重，可能必須要考慮縮減海外規模或轉向其他沒有課稅的國家，藉此降低營運成本。