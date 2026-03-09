快訊

數位內容恐遭全面課稅 電子書、遊戲業恐淪重災區

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

由世界貿易組織（WTO）發起的「電子傳輸關稅暫停措施」將在3月底自動失效，數位內容將面臨課稅。業界憂心，表面上是對數位內容課稅，實際上更將牽動終端硬體銷售，電子書、遊戲產業更將首當其衝。

數位內容跨境傳遞無遠弗屆，過往無論企業端或個人消費端都不受關稅影響，未來若「電子傳輸關稅暫停措施」落日，相關數位內容勢必漲價，電子書、遊戲屬於非剛性需求，一旦變貴，消費者寧可不買了，進而削弱買氣。

業界分析，以Xbox、PS5、Switch 2等遊戲機為例，若遊戲軟體遭課稅，遊戲商會轉嫁成本，勢必會調整數位遊戲軟體的售價，而消費者就必須付出更高的費用才能購得遊戲，此舉很可能會引發買氣下滑，進而影響遊戲機本身的銷售量。

無獨有偶，近年來盛行的電子書過去也曾為面臨課稅危機，一旦要開始課稅，電子書內容的售價勢必也要調漲，不僅電子書銷量下滑，觀看電子書用的電子閱讀器出貨動能也會同步受到影響，這就是「以軟牽制硬」，進而衝擊相關硬體製造商營運。

業界直言，從目前的消費習慣以及企業營運方式來看，「電子傳輸關稅暫停措施」一旦到期失效，而各國又實施新的關稅政策，很可能會引發上述的骨牌效應，甚至有可能大環境經濟陷入不景氣的惡循環或引發外資出走。

「電子傳輸關稅暫停措施」源於WTO在1998年電子商務宣言中開始實施的一項國際貿易政策，當時各會員國暫時承諾不對「透過網路跨境傳輸的數位產品」課徵關稅，並且沿用至今。

然而，2024年舉行的WTO第13屆部長會議（MC13）中，各國達成將暫停令延長至2026年3月31日，或下一屆部長會議（MC14）召開為止的共識，但也首次明確記載暫停令將在該日期「自動失效」，與以往「到期後再談判續約」的模糊空間不同，帶有強烈的「終局」意味。

換言之，「電子傳輸關稅暫停措施」今年4月起就面臨失效，數位內容貿易將從「無國界」轉變為「數位海關」模式，影響極大。

業界分析，「電子傳輸關稅暫停措施」一旦失效，各國將可以針對電子書、軟體、遊戲、應用程式或者串流影音內容進行課稅。此舉對企業端而言，勢必將大幅增加營運成本，尤其需要大幅仰賴軟體開發、生產，甚至是辦公室內操作的軟體都面臨遭課稅；對消費端來說，各種上述應用產品的價格都可能上漲。

業界分析，以台灣目前的現況與環境來說，估計應該是支持「電子傳輸關稅暫停措施」延長，即使該措施確定到期失效，台灣政府為了留住外資與降低國內消費成本，應該會選擇不課稅，但海外仍要看各國決定，因此企業必須審慎評估海外布局的市場。

據悉，目前以印度、印尼、南非為首的部分開發中國家持反對意見，認為免關稅讓其損失了大量潛在稅收。然而，大多數先進國家（包括台灣）與產業組織則極力主張延長，認為「課稅帶來的行政成本」遠大於「收到的稅金」。

WTO 關稅 電子書

