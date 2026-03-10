身障者駕照遭吊扣 恢復課稅

屏東縣財稅局表示，身心障礙者依使用牌照稅法，每人限一輛車可免徵牌照稅，但若身心障礙者領有駕駛執照，但駕照遭到吊扣，在吊扣期間，名下原本核准免徵牌照稅車輛，將不再符合免稅條件。

財稅局說明，駕照被吊扣期間依法不得駕駛，等同該車輛無法供身障者本人使用，因此在吊扣期間內，不適用使用牌照稅法對於身障者的免稅規定，因此須恢復課稅；待吊扣期滿並恢復駕駛資格後，應再依規定申請免徵牌照稅。

另外，彰化縣地方稅務局則提醒，不少民眾可能因生活環境變動，將汽機車閒置，依規定，汽車及汽缸總排氣量超過150立方公分（150cc）以上機車，若停駛超過一年，會被監理機關註銷牌照，被註銷牌照的機動車輛如使用公共水陸道路被查獲，將面臨稽徵機關依《使用牌照稅法》規定補稅及處罰。