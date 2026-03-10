快訊

石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

聽新聞
0:00 / 0:00

公司獲補助款 應認列收入

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部中區國稅局表示，營利事業受領政府補助獎勵的經費，除有特別規定免納所得稅者外，原則上應全數列入取得年度的收入，依《所得稅法》規定，計算營利事業所得額課稅。

《所得稅法》規定，營利事業所得計算，以年度收入總額減除各項成本費用、損失及稅捐後的純益額為所得額，營利事業接受政府補助獎勵經費，除符合免納所得稅規定者外，應列入取得年度收入課稅。

也就是說，政府補助款只有例外情況才能免列收入。舉例來說，在新冠肺炎期間，防疫紓困特別條例就有特別規定，自政府領取的補貼、補助、津貼、獎勵及補償，都免納所得稅，讓政府補助美意不打折。

近年不管是鼓勵創新、智慧轉型、或是節能減碳，政府部門多會祭出補助方案協助企業更換設備。中區國稅局說明，通常政府補助款應「全數」列入取得年度的收入，並計算課稅。

若是政府專案補助獎勵購買折舊性固定資產、增置擴充設備等，則可依財政部過去函釋，按照計提折舊的耐用年數，分年平均認列收入。

舉例來說，甲公司2023年初採購500萬元的冷藏設備，並取得當時行政院農委會核發的購建冷鏈設備補助款250萬元，甲公司辦理當年度營所稅結算申報時，已將該冷藏設備帳列資產並提列折舊費用，但漏未申報所取得的補助款。

國稅局針對政府補助款金額，依照該冷藏設備計提折舊之耐用年數十年，核定甲公司當年度短漏報政府補助款收入25萬元，除補徵稅額外，並依規定處罰。

國稅局提醒，企業領取政府補助獎勵經費，應特別注意收入認列問題，以免違反規定遭國稅局補稅及處罰。

特別條例 新冠肺炎 財政部

延伸閱讀

全戶海外所得逾100萬要報稅 合計超過750萬元應課最低稅負

商家結束營業 要註銷稅籍

補助企業托育 新設硬體可領600萬

八里廠年度回饋金 總額破5200萬元

相關新聞

數位內容將課稅 企業成本大增衝擊民眾消費 科技業警鈴大響

由世界貿易組織（WTO）發起的「電子傳輸關稅暫停措施」將在3月底自動失效，包括軟體、遊戲、數位影音、電子書等數位內容恐遭全面性課稅，科技業警鈴大響。

跨境數位內容恐遭全面性課稅 半導體業呼籲永久免稅

「電子傳輸關稅暫停措施」3月底落日，跨境數位內容恐遭全面性課稅，科技業警鈴大響，台灣半導體產業協會（TSIA）昨（9）日率先發聲示警，一旦該暫停措施失效，可能加劇全球市場分裂，將對全球半導體供應鏈、技術創新周期，以及產業在全球的製造營運造成重大不利影響。

數位內容將課稅 電子書、遊戲業首當其衝

由世界貿易組織（WTO）發起的「電子傳輸關稅暫停措施」將在3月底自動失效，數位內容將面臨課稅。業界憂心，表面上是對數位內容課稅，實際上更將牽動終端硬體銷售，電子書、遊戲產業更將首當其衝。

遺產設有地上權 可扣除估價

財政部台北國稅局提醒，繼承遺產中若有土地，其遺產稅課稅價值是以被繼承人死亡時的「公告土地現值」來核算，如土地設有地上權時，因土地使用權歸屬於地上權人，導致土地價值減低，因此應扣除地上權價額。

身障者駕照遭吊扣 恢復課稅

屏東縣財稅局表示，身心障礙者依使用牌照稅法，每人限一輛車可免徵牌照稅，但若身心障礙者領有駕駛執照，但駕照遭到吊扣，在吊扣期間，名下原本核准免徵牌照稅車輛，將不再符合免稅條件。

公司獲補助款 應認列收入

財政部中區國稅局表示，營利事業受領政府補助獎勵的經費，除有特別規定免納所得稅者外，原則上應全數列入取得年度的收入，依《所得稅法》規定，計算營利事業所得額課稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。