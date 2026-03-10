聽新聞
公司獲補助款 應認列收入
財政部中區國稅局表示，營利事業受領政府補助獎勵的經費，除有特別規定免納所得稅者外，原則上應全數列入取得年度的收入，依《所得稅法》規定，計算營利事業所得額課稅。
《所得稅法》規定，營利事業所得計算，以年度收入總額減除各項成本費用、損失及稅捐後的純益額為所得額，營利事業接受政府補助獎勵經費，除符合免納所得稅規定者外，應列入取得年度收入課稅。
也就是說，政府補助款只有例外情況才能免列收入。舉例來說，在新冠肺炎期間，防疫紓困特別條例就有特別規定，自政府領取的補貼、補助、津貼、獎勵及補償，都免納所得稅，讓政府補助美意不打折。
近年不管是鼓勵創新、智慧轉型、或是節能減碳，政府部門多會祭出補助方案協助企業更換設備。中區國稅局說明，通常政府補助款應「全數」列入取得年度的收入，並計算課稅。
若是政府專案補助獎勵購買折舊性固定資產、增置擴充設備等，則可依財政部過去函釋，按照計提折舊的耐用年數，分年平均認列收入。
舉例來說，甲公司2023年初採購500萬元的冷藏設備，並取得當時行政院農委會核發的購建冷鏈設備補助款250萬元，甲公司辦理當年度營所稅結算申報時，已將該冷藏設備帳列資產並提列折舊費用，但漏未申報所取得的補助款。
國稅局針對政府補助款金額，依照該冷藏設備計提折舊之耐用年數十年，核定甲公司當年度短漏報政府補助款收入25萬元，除補徵稅額外，並依規定處罰。
國稅局提醒，企業領取政府補助獎勵經費，應特別注意收入認列問題，以免違反規定遭國稅局補稅及處罰。
