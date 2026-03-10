聽新聞
0:00 / 0:00
遺產設有地上權 可扣除估價
財政部台北國稅局提醒，繼承遺產中若有土地，其遺產稅課稅價值是以被繼承人死亡時的「公告土地現值」來核算，如土地設有地上權時，因土地使用權歸屬於地上權人，導致土地價值減低，因此應扣除地上權價額。
《遺產及贈與稅法》規定，地上權設定「有年限及年租」者，按設定年限與年租，以被繼承人死亡時點賸餘期間來估定其價額，若未訂年限，則以一年地租額的七倍為其價額；另，若沒有約定年租，均依照申報地價年息4％估價。
舉例來說，陳先生（化名）過世時遺有一筆土地，依死亡年度公告土地現值計算遺產價值為1,000萬元，繼承人陳小弟申報遺產稅時，發現該土地設有「未訂年限」的地上權、每月地租5萬元，由於未約定年限，依前述規定按一年地租額的七倍，估定地上權價值為420萬元，可自公告現值中減除後，申報該筆土地遺產價值為580萬元。
國稅局提醒，民眾在辦理遺產稅申報前，應留意土地登記謄本以維護自身權益。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。