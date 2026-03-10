遺產設有地上權 可扣除估價

財政部台北國稅局提醒，繼承遺產中若有土地，其遺產稅課稅價值是以被繼承人死亡時的「公告土地現值」來核算，如土地設有地上權時，因土地使用權歸屬於地上權人，導致土地價值減低，因此應扣除地上權價額。

《遺產及贈與稅法》規定，地上權設定「有年限及年租」者，按設定年限與年租，以被繼承人死亡時點賸餘期間來估定其價額，若未訂年限，則以一年地租額的七倍為其價額；另，若沒有約定年租，均依照申報地價年息4％估價。

舉例來說，陳先生（化名）過世時遺有一筆土地，依死亡年度公告土地現值計算遺產價值為1,000萬元，繼承人陳小弟申報遺產稅時，發現該土地設有「未訂年限」的地上權、每月地租5萬元，由於未約定年限，依前述規定按一年地租額的七倍，估定地上權價值為420萬元，可自公告現值中減除後，申報該筆土地遺產價值為580萬元。

國稅局提醒，民眾在辦理遺產稅申報前，應留意土地登記謄本以維護自身權益。