快訊

杉林溪園區遊覽車墜谷！車上十餘人釀9傷、1人意識不清

經典賽／韓澳大戰今晚開打！中華隊能否「前進邁阿密」看這圖就懂

逢低買盤進場！ 0050午盤爆出逾41萬張成交量

聽新聞
0:00 / 0:00

油價飆漲！ 好市多油價優勢再加碼推加油滿額贈

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
油價飆漲，好市多油價優勢再加碼推加油滿額贈。好市多／提供
油價飆漲，好市多油價優勢再加碼推加油滿額贈。好市多／提供

國際油價漲不停，加油貴森森。美式賣場好市多（Costco）表示，為替會員省荷包，加油站價格不但較中油便宜，加一次油可以省200至300元，3月10日還推會員加油滿額仟贈250元商品抵用券單日活動，等於可省下近500元，商品抵用券每間加油站限量5,000張，單筆不累贈，會員們到好市多加油站加油，享油價優惠還可便宜購物超划算。

根據好市多官網及臉書訊息，3月10日 (二) 7:00 - 20:30，好市多會員於好市多加油站加油滿1000元 即可享250元 商品抵用券一張，抵用券限當日當店使用。先加油後消費，即可帶著250元抵用券享優惠。

受中東情勢的影響國際油價大幅上漲，台灣本週汽油油價調漲1.5元，根據好市多官方最新牌價顯示，95無鉛汽油27.5元、98無鉛汽油29.0元，而柴油則為26.7元，明顯較其他加油站便宜。舉例1000元加95汽油，可以加36.4公升。如果使用滿千折抵250元的優惠，等於加1000元實際付750元，可以加36.4公升，等於每公升才20.6元，便宜近7元。

目前全台好市多（Costco）加油站共有3個服務據點，分別位於新莊店、中壢店、北台中店。加油站提供自助加油服務，營業時間為 7:00~23:00，並採用中油油品。

油價 國際油價

延伸閱讀

國際油價狂飆 好市多推加油滿1,000送250吸客

外面排隊加油 裡面排隊買「油 」台塑化再拉一根漲停

中東衝突 台塑石化9日調漲汽油1.5元、柴油1.1元

加油省逾百元！好市多加油站牌價超有感 吸排隊車龍官方緊急動員疏導

相關新聞

油價飆漲！ 好市多油價優勢再加碼推加油滿額贈

國際油價漲不停，加油貴森森。美式賣場好市多（Costco）表示，為替會員省荷包，加油站價格不但較中油便宜，加一次油可以省200至300元，3月10日還推會員加油滿額仟贈250元商品抵用券單日活動，等於可省下近500元，商品抵用券每間加油站限量5,000張，單筆不累贈，會員們到好市多加油站加油，享油價優惠還可便宜購物超划算。

準備婚禮大花錢對方卻變心？律師點破：掌握求償細節是贏回權益的關鍵

訂婚後被「兵變」？解除婚約能要回賠償嗎？兩岸法律大不同！ 相愛的兩人訂婚後，男方當兵期間，女方突然變心、甚至無故拖延婚期，男方為了婚事投入的大筆金錢與付出的真心，難道只能自認倒楣嗎？ 台灣法律：保障相對全面

全戶海外所得逾100萬要報稅 合計超過750萬元應課最低稅負

AI新興應用爆發性成長，成為近年投資寵兒，許多民眾跨海布局或委託機構投資海外標的。財政部高雄國稅局提醒，以往全戶海外所得也許未達新台幣100萬元而不用申報，但去年度若獲利大增，請務必向委託機構查明並依法申報最低稅負。

新聞中的法律／勞資協商延退 三種樣態

為鼓勵高齡勞工續留職場，《勞動基準法》第54條已於2024年7月31日修正實施，明定勞雇雙方得協商延後退休年齡。勞方和資方皆可主動請求協商延退，惟要注意雇主不得單方變更勞動條件，雙方同意預訂延後之退休年齡亦應以書面紀錄。

商家結束營業 要註銷稅籍

財政部高雄國稅局表示，營業人在決定結束營業、完成註銷稅籍登記手續後，誤以為完成營業稅相關程序就等於稅務了結，常忽略仍需辦理註銷當期的營業稅申報，導致因逾期申報而遭受處罰。

影／美伊戰衝擊能源供應 龔明鑫：儲油量超過百天

經濟部長龔明鑫今天出席「經濟與產業諮詢會」，包含國發會主委葉俊顯、商總理事長許舒博等工商團體皆出席。龔明鑫轉述企業界關切議題，坦言業界最關心的仍是中東局勢對油電供應的衝擊。龔明鑫表示，根據經濟部掌握，目前國內儲油量可支撐超過100天，天然氣存量則維持在11天以上，符合法定標準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。