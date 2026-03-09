油價飆漲！ 好市多油價優勢再加碼推加油滿額贈

國際油價漲不停，加油貴森森。美式賣場好市多（Costco）表示，為替會員省荷包，加油站價格不但較中油便宜，加一次油可以省200至300元，3月10日還推會員加油滿額仟贈250元商品抵用券單日活動，等於可省下近500元，商品抵用券每間加油站限量5,000張，單筆不累贈，會員們到好市多加油站加油，享油價優惠還可便宜購物超划算。

根據好市多官網及臉書訊息，3月10日 (二) 7:00 - 20:30，好市多會員於好市多加油站加油滿1000元 即可享250元 商品抵用券一張，抵用券限當日當店使用。先加油後消費，即可帶著250元抵用券享優惠。

受中東情勢的影響國際油價大幅上漲，台灣本週汽油油價調漲1.5元，根據好市多官方最新牌價顯示，95無鉛汽油27.5元、98無鉛汽油29.0元，而柴油則為26.7元，明顯較其他加油站便宜。舉例1000元加95汽油，可以加36.4公升。如果使用滿千折抵250元的優惠，等於加1000元實際付750元，可以加36.4公升，等於每公升才20.6元，便宜近7元。

目前全台好市多（Costco）加油站共有3個服務據點，分別位於新莊店、中壢店、北台中店。加油站提供自助加油服務，營業時間為 7:00~23:00，並採用中油油品。