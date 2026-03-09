快訊

央行關注國際金融震盪 IMF 啟動2026全面監測審查牽動全球政策

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

近年全球金融市場震盪頻率升高，地緣政治與大國博弈持續升溫，已成為影響金融穩定的重要因素。中央銀行相關研究指出，國際政治透過政策調整與經貿措施變化，往往牽動市場情緒與投資行為，進一步影響跨境資金流動與資產價格波動，若再疊加其他財經因素，恐對整體金融體系穩定造成衝擊。在此背景下，International Monetary Fund（IMF）啟動2026年「全面監測審查」（Comprehensive Surveillance Review, CSR），檢討全球經濟監測與政策建議機制，儘管台灣並非IMF會員國，但在全球金融高度連動下，相關政策方向仍可能對台灣產生間接影響。

中央銀行金檢處副處長謝人俊近日完成研究報告「國際金融演進與審慎監理變革：重大事件之反思及啟示」，指出當前國際金融業務往來日趨緊密，跨國資本移動速度極快，往往可在短時間內大規模流入或流出特定市場，使金融問題具有高度外溢性，一旦出現波動便可能「牽一髮而動全身」。報告指出，大額異常資本流動本質上具備炒作資產、推升價格的能力，若缺乏適當監理，易放大市場波動與金融風險

該研究並以熱力學第一定律作為比喻，說明金融風險具有「能量守恆」的特性，即風險不會憑空消失，而是可能在不同市場或監理領域之間轉移。例如當高度監理的金融部門收緊監管時，風險可能轉移至監理較為鬆散的領域，甚至流向監管不足的灰色地帶。因此，面對快速流動的國際資金，各國金融監理機構須持續提升風險辨識與管理能力。

報告亦指出，國際熱錢快速移動對匯率與金融市場影響尤為明顯，特別是對規模較小且高度開放的經濟體而言，資本大幅進出可能造成匯率波動與資產價格劇烈起伏。基於此，研究建議小型開放經濟體應強化外匯資金進出管理與監理機制，以維護金融穩定與市場秩序。

IMF自2025年7月起展開2026年全面監測審查的研議作業，目的是評估與更新其全球經濟監測方法，以提升協助會員國維持經濟與金融穩定的能力。金融業者指出，IMF的監測報告與政策建議長期被各國政府與央行視為重要參考依據，往往影響各國在利率政策、財政整頓、公共債務管理與金融監理等方面的決策方向。台灣雖非IMF會員國，但IMF政策方向可能間接牽動全球資金配置、匯率與利率環境，以及主要經濟體需求變化，而台灣作為高度依賴國際貿易與資本流動的經濟體，相關變化仍可能影響出口市場、金融市場表現及整體經濟情勢。

準備婚禮大花錢對方卻變心？律師點破：掌握求償細節是贏回權益的關鍵

訂婚後被「兵變」？解除婚約能要回賠償嗎？兩岸法律大不同！ 相愛的兩人訂婚後，男方當兵期間，女方突然變心、甚至無故拖延婚期，男方為了婚事投入的大筆金錢與付出的真心，難道只能自認倒楣嗎？ 台灣法律：保障相對全面

全戶海外所得逾100萬要報稅 合計超過750萬元應課最低稅負

AI新興應用爆發性成長，成為近年投資寵兒，許多民眾跨海布局或委託機構投資海外標的。財政部高雄國稅局提醒，以往全戶海外所得也許未達新台幣100萬元而不用申報，但去年度若獲利大增，請務必向委託機構查明並依法申報最低稅負。

新聞中的法律／勞資協商延退 三種樣態

為鼓勵高齡勞工續留職場，《勞動基準法》第54條已於2024年7月31日修正實施，明定勞雇雙方得協商延後退休年齡。勞方和資方皆可主動請求協商延退，惟要注意雇主不得單方變更勞動條件，雙方同意預訂延後之退休年齡亦應以書面紀錄。

商家結束營業 要註銷稅籍

財政部高雄國稅局表示，營業人在決定結束營業、完成註銷稅籍登記手續後，誤以為完成營業稅相關程序就等於稅務了結，常忽略仍需辦理註銷當期的營業稅申報，導致因逾期申報而遭受處罰。

影／美伊戰衝擊能源供應 龔明鑫：儲油量超過百天

經濟部長龔明鑫今天出席「經濟與產業諮詢會」，包含國發會主委葉俊顯、商總理事長許舒博等工商團體皆出席。龔明鑫轉述企業界關切議題，坦言業界最關心的仍是中東局勢對油電供應的衝擊。龔明鑫表示，根據經濟部掌握，目前國內儲油量可支撐超過100天，天然氣存量則維持在11天以上，符合法定標準。

申報營所稅 別踩五地雷

所得稅申報季5月登場，財政部北區國稅局提醒，企業申報營所稅常出現五大錯誤，包含房地合一稅、境外所得扣抵、受控外國公司（C...

