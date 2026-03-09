聽新聞
台北外國人落腳熱點揭密 地政局：顛覆你的想像
想了解台北不動產市場國際化面貌嗎？台北市地政局表示，北市地政雲全新功能「外國人不動產分布統計」9日上路，台北外國人不動產地圖顛覆你的想像，主要集中在市中心大安、中山及信義區，過去外國人較多的天母，相對零星。
地政局表示，新系統最大特色在於整合104年起外國人取得不動產資料，並以國籍所屬國家的國旗符號標示於地圖上，如同翻閱城市圖鑑般，即可秒看不同國籍人士的空間分布。
根據最新統計，外國人在台北市持有建物的熱點集中於交通便利、商業活動或生活機能成熟的地段，包括大安、中山、信義等行政區，顯示台北市成熟生活圈對各國人士具高度吸引力，展現城市多元且國際化的一面。
地政局表示，該功能亦提供多維度交叉分析機制，透過統計設定即可針對國別與行政區進行交叉比較，並以清晰的「堆疊直條圖」呈現特定國家在各行政區的分布規模，或比較不同區域的國籍組成，視覺化統計圖輕鬆解讀。
透過地圖可發現，日本籍買家顯著偏好商業機能成熟、生活便利的中山區，美國籍買家則青睞文教氣息濃厚、環境優質的大安區，這些數據具體展現出不同國籍人士對於台北市居住環境的品味與偏好。
地政局表示，台北市已成多元共融的國際宜居城市，隨著外籍人士定居買房及洽公租屋的需求日益增加，為跨越語言障礙，地政局設有「外語服務業者地圖」，只需開啟手機定位功能，即可掌握附近提供外語服務的不動產經紀及租賃住宅服務業者，可協助每一位來到台北的外國人順利找到理想住所，感受城市便利與溫暖。
