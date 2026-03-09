準備婚禮大花錢對方卻變心？律師點破：掌握求償細節是贏回權益的關鍵

訂婚後被「兵變」？解除婚約能要回賠償嗎？兩岸法律大不同！

相愛的兩人訂婚後，男方當兵期間，女方突然變心、甚至無故拖延婚期，男方為了婚事投入的大筆金錢與付出的真心，難道只能自認倒楣嗎？

台灣法律：保障相對全面

依台灣民法規定，如果解除婚約是因為對方的過失（例如：與他人交往、無故毀約、拖延婚期等），且另一方並無過失，受害者是可以依法請求賠償，包含訂婚儀式支付的費用、準備婚禮的花費等 。

此外包含精神上的損害，法律也允許受害者請求賠償。

大陸法律：規範較為稀缺

反觀大陸法律，目前對於「取消訂婚」並未設有損害賠償的相關規範。倘若雙方取消訂婚，因訂婚舉行儀式耗費之錢財，及雙方於婚約期間發生道德問題而引起精神上之損害賠償，均不得向他方請求。

兩岸律師楊軒廷呼籲：掌握細節是勝訴關鍵

處理婚姻大事不只要看對象，更要看清背後的法律保障！如果您正深陷解除婚約的財產紛爭，或有跨境婚姻、繼承的法律疑問，歡迎諮詢最懂兩岸法律的宸軒團隊，讓我們為您的權益轉守為攻。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。