商家結束營業 要註銷稅籍

財政部高雄國稅局表示，營業人在決定結束營業、完成註銷稅籍登記手續後，誤以為完成營業稅相關程序就等於稅務了結，常忽略仍需辦理註銷當期的營業稅申報，導致因逾期申報而遭受處罰。

依營業稅法規定，除另有規定外，營業人不論有無銷售額，應以每兩月為一期，於次期開始15日內，填具規定格式之申報書及其他有關文件，向主管稽徵機關申報銷售額、應納或溢付營業稅額。其有應納營業稅額者，應先向公庫繳納後，檢同繳納收據一併申報。

同時，也規定申報之營業人有合併、轉讓、解散或廢止營業者，應於事實發生之日起15日內填具當期營業稅申報書、連同統一發票明細表及有關退抵稅款文件，申報主管稽徵機關查核。若有應納營業稅，應先向公庫繳納後，檢同繳納收據一併申報。