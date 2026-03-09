快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
全戶海外所得逾100萬要報稅。圖／AI生成
AI新興應用爆發性成長，成為近年投資寵兒，許多民眾跨海布局或委託機構投資海外標的。財政部高雄國稅局提醒，以往全戶海外所得也許未達新台幣100萬元而不用申報，但去年度若獲利大增，請務必向委託機構查明並依法申報最低稅負。

依規定，納稅人申報所得稅時，若有海外所得，且各項海外所得全年合計超過100萬元，且個人基本所得額合計超過750萬元，就須依規定報繳最低稅負。

高雄國稅局發現，有民眾誤以為海外所得本身750萬元以下不用申報，又因往年獲利未達報稅門檻所以沒有申報，在投資收益突然大增的年度，可能因疏於注意而短漏報，造成漏稅。

依規定，納稅義務人辦理綜所稅結算申報時，全戶當年度海外所得合計達100萬元，即應全數計入基本所得額申報（最低稅負），併同《所得基本稅額條例》規定其他各款所得合計數，減除免稅額750萬元後，依規定報繳基本稅額。

也就是，基本所得額包括綜合所得淨額、海外所得、特定保險給付、未上市櫃股票交易所得等項目合計，免稅額750萬元是全部基本所得額的減項。國稅局表示，海外所得應於給付日所屬年度計入基本所得額，只要所得已實現，不論是否匯回台灣，皆應依法申報。

舉例來說，投資股票以「交割日」所屬年度為準；基金受益憑證交易所得則以「契約約定核算買回價格之日」為所屬年度；海外基金如果是轉換，轉換即為贖回原基金，並以贖回基金之金額，再重新投資購買新基金，因此於基金轉換當年度即應計算原基金損益報稅。

國稅局提醒，海外所得非屬結算申報時稽徵機關提供查調之所得範圍，請記得逐年向委託機構查明所得明細，並依法申報基本所得額。

國稅局表示，相關通知明細如已標示為海外所得，就不能再按標準費用率重複扣除成本及必要費用；若發現有未依規定申報，在未經檢舉或調查前，應儘速向所轄各分局、稽徵所自動補報補繳稅款並加計利息。

國稅局

全戶海外所得逾100萬要報稅 合計超過750萬元應課最低稅負

