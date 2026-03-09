快訊

冷氣團南下北台降雨擴大愈晚愈冷 明晚至周三晨低溫探10度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

新聞中的法律／勞資協商延退 三種樣態

經濟日報／ 黃維琛

為鼓勵高齡勞工續留職場，《勞動基準法》第54條已於2024年7月31日修正實施，明定勞雇雙方得協商延後退休年齡。勞方和資方皆可主動請求協商延退，惟要注意雇主不得單方變更勞動條件，雙方同意預訂延後之退休年齡亦應以書面紀錄。

勞基法第54條第1項規定：「勞工非有下列情形之一者，雇主不得強制其退休：一、年滿65歲者。二、身心障礙不堪勝任工作者。」基此，勞基法第54條規定勞工非年滿65歲，雇主不得強制其退休，是課予雇主不得任意強制勞工退休，並非規定勞工年滿65歲雇主就必須強制退休。

勞工年滿65歲後，勞資雙方如有意願，雇主仍可繼續僱用勞工從事工作。又雇主如果於勞工年滿65歲後仍繼續僱用，勞動契約就繼續履行，並未強制勞雇雙方應於年滿65歳時就須進行協商或終止勞動契約。

現行勞基法第54條第1項第1款已明文允許勞雇雙方可「協商延後」強制退休年齡。惟要注意的是，勞雇協商只是法律上給雙方的一個空間繼續往後走，在實際職場上，勞雇雙方也可能無法達成協議。

一般職場上，勞資雙方協商延退有三種樣態。首先，勞資沒有特別約定或協商，勞工持續提供勞務、雇主持續支薪，法律上視同勞動契約自動延續；第二，雙方協商延後退休年齡，訂下書面記錄，年資不中斷，並履行原有勞動契約，雇主不得單方面變更薪資或勞動條件，如有調整，需經雙方合意。

第三種情況為退休後再受僱，勞工辦理退休，領取退休金後，可依《中高齡者及高齡者就業促進法》重新簽訂定期勞動契約，讓職務設計與工時更具彈性，在契約期間，雇主不得再以年滿65歲為由終止契約。

其中，最常見模式為雇主願意繼續聘僱，向勞工提出協商。若採行「協商延後退休年齡」，由於勞動契約內容並未變更，勞雇雙方仍繼續履行原有的「不定期勞動契約」。在協商過程中，若希望調整工作時間或工作日數，也應雙方討論達成合意，並以書面約定。若是退休後再僱用，也可藉由協商，由雙方合意以定期契約約定日後的工作時間、工作日數等。

簡言之，雇主與勞工協商延退，若年資不中斷，不得單方變更勞動條件及勞動契約；如需調整工作內容、地點或時間，皆應經雙方合意。至於協商延後之退休年齡應以書面紀錄。須提醒雇主的是，雙方如協商同意延後退休，雇主不得以年齡為由，對其有差別待遇，違者可處30萬至150萬元罰鍰。

此外，雇主繼續僱用年滿65歲的勞工，之後如欲終止勞動契約，仍應符合勞基法第11條、第12條或第13條但書等規定事由，或依第54條第1項第1款規定強制勞工退休，並依法預告及給付資遣費或退休金。至個別勞動契約終止之事由，仍應依個案情形而定。

為協助勞資雙方順利進行協商延後退休年齡，勞動部發布參考指引，包括何時可協商、協商前準備、協商過程應注意事項，及雇主僱用高齡勞工可運用資源提出說明指引，並提供協商延後退休年齡的協商紀錄表供各界參考；期望該指引能帶動更多高齡勞工續留職場。（本文由勞動部勞動福祉退休司長黃維琛口述，記者江睿智整理）

勞基法 雇主 勞動條件

延伸閱讀

北市推育兒減工時 已近80家企業申請

蔣萬安提育兒減工時 工商團體籲勞資彈性協商

全國跟不跟進？北市首創育兒家長減工時補助 勞動部回應了

北市府推育兒爸媽工作減1小時 勞動部揭現有兩大新制

相關新聞

全戶海外所得逾100萬要報稅 合計超過750萬元應課最低稅負

AI新興應用爆發性成長，成為近年投資寵兒，許多民眾跨海布局或委託機構投資海外標的。財政部高雄國稅局提醒，以往全戶海外所得也許未達新台幣100萬元而不用申報，但去年度若獲利大增，請務必向委託機構查明並依法申報最低稅負。

新聞中的法律／勞資協商延退 三種樣態

為鼓勵高齡勞工續留職場，《勞動基準法》第54條已於2024年7月31日修正實施，明定勞雇雙方得協商延後退休年齡。勞方和資方皆可主動請求協商延退，惟要注意雇主不得單方變更勞動條件，雙方同意預訂延後之退休年齡亦應以書面紀錄。

商家結束營業 要註銷稅籍

財政部高雄國稅局表示，營業人在決定結束營業、完成註銷稅籍登記手續後，誤以為完成營業稅相關程序就等於稅務了結，常忽略仍需辦理註銷當期的營業稅申報，導致因逾期申報而遭受處罰。

影／美伊戰衝擊能源供應 龔明鑫：儲油量超過百天

經濟部長龔明鑫今天出席「經濟與產業諮詢會」，包含國發會主委葉俊顯、商總理事長許舒博等工商團體皆出席。龔明鑫轉述企業界關切議題，坦言業界最關心的仍是中東局勢對油電供應的衝擊。龔明鑫表示，根據經濟部掌握，目前國內儲油量可支撐超過100天，天然氣存量則維持在11天以上，符合法定標準。

申報營所稅 別踩五地雷

所得稅申報季5月登場，財政部北區國稅局提醒，企業申報營所稅常出現五大錯誤，包含房地合一稅、境外所得扣抵、受控外國公司（C...

貨車座椅改裝 須變更車種

台中市地方稅務局表示，貨車若有加裝座椅等變更車種情形，依使用牌照稅法規定，必須向監理機關辦理變更手續，如有影響應納牌照稅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。