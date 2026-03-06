中小企業增僱青年高齡員工 經部：5月可申報租稅優惠

企業營利事業所得稅年度申報期將至，經濟部中企署今天提醒，中小企業若有新增聘僱24歲以下青年以及65歲以上本國籍高齡員工，且增僱員工數達2人以上，其聘僱所增加的薪資支出，可於5月申報租稅優惠，以降低企業營運成本。

經濟部中小及新創企業署今天透過新聞稿表示，因應全球產業快速變遷與轉型，中小企業對多元人才需求增加，加上台灣面臨少子化及高齡化趨勢，政府於113年修正「中小企業發展條例」第36條之2，優化增僱員工租稅優惠措施，將24歲以下及65歲以上的本國籍基層員工納入適用對象，只要增僱人數達2人以上即可申請，以鼓勵企業延攬青年並促進高齡人力重返職場。

在適用範圍方面，經濟部說明，若114年度全時基層員工月平均經常性薪資低於新台幣6萬3000元，即符合條件；若為部分工時員工，則須日薪不超過3152元、時薪不超過394元。

經濟部表示，符合條件的中小企業在今年5月辦理營利事業所得稅結算申報時，向所在地國稅局提出申請，即可將新增聘僱所增加的薪資支出，以200%金額自營利事業所得額中扣除。舉例來說，若企業因增聘員工增加100萬元薪資費用，報稅時可扣除200萬元，有助降低課稅所得額及應納稅額。

經濟部指出，此措施等同由政府分擔部分人事成本，使企業在擴編人力、培育青年或延攬高齡人才時更具財務彈性與誘因；此外，人力派遣服務業也適用該項優惠，鼓勵業者擴大聘僱基層人力，增加就業機會。

經濟部表示，自113年8月中小企業發展條例修正後，已有123家中小企業申請營利事業所得稅增僱員工租稅優惠，共增僱827人。為擴大適用範圍，經濟部也透過會計師、記帳士及報稅代理人等專業管道加強宣導，鼓勵更多中小企業在今年5月申報時申請適用。