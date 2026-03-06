快訊

中小企業增僱青年高齡員工 經部：5月可申報租稅優惠

中央社／ 記者曾筠庭台北6日電

企業營利事業所得稅年度申報期將至，經濟部中企署今天提醒，中小企業若有新增聘僱24歲以下青年以及65歲以上本國籍高齡員工，且增僱員工數達2人以上，其聘僱所增加的薪資支出，可於5月申報租稅優惠，以降低企業營運成本。

經濟部中小及新創企業署今天透過新聞稿表示，因應全球產業快速變遷與轉型，中小企業對多元人才需求增加，加上台灣面臨少子化及高齡化趨勢，政府於113年修正「中小企業發展條例」第36條之2，優化增僱員工租稅優惠措施，將24歲以下及65歲以上的本國籍基層員工納入適用對象，只要增僱人數達2人以上即可申請，以鼓勵企業延攬青年並促進高齡人力重返職場

在適用範圍方面，經濟部說明，若114年度全時基層員工月平均經常性薪資低於新台幣6萬3000元，即符合條件；若為部分工時員工，則須日薪不超過3152元、時薪不超過394元。

經濟部表示，符合條件的中小企業在今年5月辦理營利事業所得稅結算申報時，向所在地國稅局提出申請，即可將新增聘僱所增加的薪資支出，以200%金額自營利事業所得額中扣除。舉例來說，若企業因增聘員工增加100萬元薪資費用，報稅時可扣除200萬元，有助降低課稅所得額及應納稅額。

經濟部指出，此措施等同由政府分擔部分人事成本，使企業在擴編人力、培育青年或延攬高齡人才時更具財務彈性與誘因；此外，人力派遣服務業也適用該項優惠，鼓勵業者擴大聘僱基層人力，增加就業機會。

經濟部表示，自113年8月中小企業發展條例修正後，已有123家中小企業申請營利事業所得稅增僱員工租稅優惠，共增僱827人。為擴大適用範圍，經濟部也透過會計師、記帳士及報稅代理人等專業管道加強宣導，鼓勵更多中小企業在今年5月申報時申請適用。

重返職場 青年 國稅局

兼營業者計算抵稅額 二擇一

企業經營型態日益多元，財政部北區國稅局表示，兼營營業人同時銷售應稅、免稅貨物，當購置廠房、機器設備等固定資產，取得營業稅進項稅額時，應依規定計算可扣抵金額，計算方式包含「比例扣抵法」、「直接扣抵法」兩種。

提前開下期發票 要報備

每當連續假期，消費零售暢旺，商家發票可能在連假期間用完，今年春節就曾發生某飲料店因發票用完公告暫停開發票，而引發爭議。財政部高雄國稅局提醒，營業人若臨時將發票用完，可先使用下一期、並開立實際交易日期發票給消費者，不過應在假日結束後儘速向國稅局報備，並依規定申報營業稅。

頂樓裝光電板 不會加稅

政府持續推動太陽光電，而不少民眾為節省夏季電費，會在自家頂樓裝設太陽能板自用。台中市地方稅務局表示，頂樓原已課徵房屋稅部分，不會因為加裝太陽光電板設施而導致房屋稅增加。

影／美伊戰衝擊能源供應 龔明鑫：儲油量超過百天

經濟部長龔明鑫今天出席「經濟與產業諮詢會」，包含國發會主委葉俊顯、商總理事長許舒博等工商團體皆出席。龔明鑫轉述企業界關切議題，坦言業界最關心的仍是中東局勢對油電供應的衝擊。龔明鑫表示，根據經濟部掌握，目前國內儲油量可支撐超過100天，天然氣存量則維持在11天以上，符合法定標準。

